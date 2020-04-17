4月法人押寶哪些股票 跟還是不跟？

股市是領先指標，在三月大跌之後出現了類似 V 型反轉，萬寶週刊王榮旭分析師表示，除了跌深反彈之外，也可能意味著疫情的高峰已過。這時選股就要朝向第二季業績續強的股票，除了 ABF 之外，Mini LED 也是接下來看好的題材。

台股向上發展機會大 挑戰站回萬一關卡

萬寶週刊王榮旭分析師表示，最近常有人問道「何時台股才會回檔」，在疫情的蔓延下，台股大盤從最低 8523 點反彈起來已經超過 1800 點，跌破市場的眼鏡；很多人手中不是沒有股票，不然就是持股反彈幅度遠遠落後下跌的幅度。大多數個股跟大盤是連動的，也就是大盤漲個股就漲、大盤跌個股就跌，但有些個股漲得比較多、有些個股漲得比較少，甚至不漲反跌，就是有個別的原因了。

股市是領先指標，早在歐美疫情大爆發之前，全球股市已快速崩跌，最近的上漲除了跌深反彈，也可能意味著疫情的高峰已過。而全球央行降息救市的效應才剛要開始，在錢滿為患的情況之下，如果 4、5 月疫情沒有出現更大的利空，會有更多資金回流股市。

繼中國之後，歐美部分地區已經重新啟動經濟活動，台股以電子股為主軸，跟美國科技股連動性很強，對於全球景氣也最為敏感，在那斯達克以及費城半導體指數已經站上年線的情況之下，台股大盤往年線 11, 000 點挑戰的機會越來越大。

現在不只游資很多，國安基金護盤只有投入 7.5 億，等於光靠信心喊話就大漲了 1800 點，國安基金銀彈充足，大盤下檔的空間相對有限。現在大盤已經漲回一半跌勢，在疫情並沒有擴大的情況之下，第一季已經大賣台股 5000 多億的外資，只有回補、沒有再大賣的理由，所以估計行情向上比向下的機會還要來得大。

ABF、Mini LED 第二季業績續強 後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，個股第二季的業績比第一季成長的股票，是 4 月份法人選股的共識，業績能夠成長就是股價續航力的保證。

4 月份法人大買 ABF 欣興 (3037-TW)，因為 ABF 第二季的產能滿載，業績可望打敗疫情的利空，法人大買晶技 (3042-TW)，不只因為第一季財報好，主要是因為 5G 基站帶動高階石英元件的需求，晶技第二季業績會比第一季還要來得好。

法人也大買台表科 (6278-TW)，開始提前部署 Mini LED 的商機，下半年蘋果的筆電以及平板電腦可望搭載 Mini LED 當背光源，台表科在晶粒打線上可望獲得訂單。

而 Mini LED 最大的贏家非晶電 (2448-TW) 莫屬，晶電 Mini LED 領先中國一年以上的差距，而日廠售價比較高，在晶電產品 CP 值高的情況下，是主要優先受惠的廠商，Apple 若順利地導入 Mini LED，其他品牌廠商勢必跟進，Mini LED 將成為殺手級的產品。

不要小看蘋果採用規格的威力，Apple 筆電重新採用剪刀腳鍵盤，就讓茂林 (4935-TW) 從去年初的 30 元附近起漲，到今年最高見到 151 元，剪刀腳模式是否會複製在 Mini LED 上，大家可以拭目以待。

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