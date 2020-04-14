疫情衝擊汽車銷售 研調估今年車載面板出貨量將年減7%

市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 調查指出，去年貿易戰影響全球汽車銷售，統計去年全球車載面板出貨量約 1.59 億片，年減 3%，展望今年，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，部分車廠暫時關閉，出貨受阻，連帶影響車載面板出貨動能減緩，預期今年全球車載顯示面板出貨量將衰退至 1.47 億片，年減 7%。

群智表示，去年汽車市場遭受貿易戰衝擊首度衰退，今年又有新冠肺炎疫情衝擊，導致歐、美、日車廠暫時關閉，主要銷售市場也受疫情影響需求降溫，拖累車載面板出貨，但廠商集中度將持續提升，預期前五大廠商市占率將年增 4.5 個百分點。

從市占率來看，日本 JDI 仍以市占 16.1% 拿下全球車載面板出貨冠軍，但其財務隱憂恐讓現有客戶調整部分訂單，第 2、3 名則為韓廠 LGD、中國天馬，分別拿下 14.7%、14.3% 市占。

台廠方面，群智指出，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 分居 4、5 名，其中友達受惠華映關廠後轉單效應，去年出貨量年增 14%，推升市占達 13.9%，而群創去年出貨雖衰退 8.9%，市占跌至 10.6%，但策略調整成立子公司群豐駿，可望緩解客戶結構調整衝擊。

另一方面，群智指出，中國面板大廠京東方近年也持續搶攻車載市場，去年出貨量年增 73.2%，市占衝上 7.4%，雖然仍未進入前五名，但預期在自主品牌汽車訂單外，加上強攻國際車廠訂單，市占將快速提升。

根據統計，群智表示，去年受貿易戰影響全球車廠銷售，累計汽車銷售量達 9106 萬輛，年減 4.2%，為近年整車市場首次呈現負成長，而今年上半年供給、需求端又遭遇新型冠狀肺炎疫情影響，預期全年銷售量將下降至 8186 萬輛，年減 10.1%，衰退擴大。