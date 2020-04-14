追劇防疫！Roku第一季串流時數年增49% 盤後飆漲11%以上

武漢肺炎期間，大眾居家防疫時間增加、追劇需求火熱，Roku (ROKU-US) 週一 (13 日) 盤後表示，預期第一季營收略高於先前估計，且活躍用戶人數和串流時數可望繼續維持強勁成長，激勵盤後股價大漲超過 11%，延續稍早收盤勁揚逾 4% 的亮麗表現 。

由於疫情肆虐造成高度不確定性，Roku 也撤回全年財測。

Roku 預期第一季淨營收介於 3.07 億至 3.17 億美元區間，高於先前估計的中值 3.05 億美元。

截至今年 3 月 31 日，Roku 估計活躍帳戶數將達 3980 萬個，自去年 12 月 31 日以來淨增 300 萬個。該公司也預期第一季串流時數年增 49% 至 132 億小時。Roku 先前公布，去年第四季串流時數為 117 億小時。

Roku 指出，在第一季初期已完成推出「你還在觀賞嗎」功能，該功能在用戶靜置一段時間後退出視頻播放，原本預估會導致串流時數成長減速，但在居家避疫令之下用戶使用量大增，抵銷該功能帶來的影響。

「如前述，推出該功能將會減緩串流時數增長，但自第一季下旬起 Roku 開始看到大量民眾居家避疫帶來的影響。對 Roku 來說，這導致新帳戶加速增加，以及觀看次數增加。」

該公司執行長 Anthony Wood 表示，消費者「比過去任何時候」都還喜歡轉到 Roku 平台。

「我們一直與廣告業主緊密合作，協助升級其新計畫，以反映新的觀看模式並調整他們整體行銷組合，因保持社交距離的要求影響了業主行銷計畫。雖然我們認為，一些廣告業主可能會暫停或削減近期內的廣告投資，但針對特定目標投放和可測量的電視廣告、以及 Roku 提供的獨特贊助功能，對現今品牌非常有利。」

Roku 表示，第一季結束時估計擁有現金、等價現金、限制性現金和短期投資 5.87 億美元，其中包含來自循環信貸額度的 7000 萬美元。

該公司預計 5 月 7 日收盤後公布第一季財報。