台廠海外專利戰開打 騰輝-KY在德控聚鼎侵害營業秘密

保護元件大廠聚鼎 (6224-TW) 今 (10) 日公告，遭騰輝電子 - KY(6672-TW) 德國子公司 Ventec Central Europe GmbH，在德國控告涉嫌侵害營業秘密，對此聚鼎強調，並無 Ventec 所稱侵害營業秘密行為，已委任德國律師依法答辯訴訟，對財務及營業無重大影響。

聚鼎公告指出，下午接獲 Ventec 於德國凱澤斯勞滕地區法院之民事起訴狀等文件，據其起訴狀所述，Ventec 指稱涉嫌侵害其所有之耐電壓測試方法 (HiPot Test) 營業秘密，對聚鼎提起訴訟。

對此聚鼎表示，耐電壓測試方法 (HiPot Test) 及詳細步驟，早於國際業界組織 IPC 於其 2009 年 Test Methods Manual 所公告，已成業界標準，既已公開，自無 Ventec 所稱「營業秘密」之保護客體，加上 Ventec 除提供關係企業員工意見書外，未見其他外部專家獨立意見或鑑定報告等客觀證據，其片面指稱，殊無依據。

聚鼎強調，自設立即以技術研發為優先，二十餘年已取得國內外數百項專利，擁有眾多營業秘密及 Know-how，且向來尊重他人之智慧財產權，目前也已委任德國律師依法答辯，同時持續執行保護營業秘密等智慧財產之各項措施。