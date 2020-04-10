國泰世華銀緬甸辦事處准升分行 疫情影響將以遠端科技籌設

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (10) 日宣布，該行緬甸辦事處今 (2020) 年 1 月向緬甸央行遞件申請升格分行，成功獲准升格分行，不過目前因新冠肺炎疫情影響，各國皆拒絕外籍人士入境，國泰世華銀除了透過已在當地員工，還將以遠端科技輔助支援分行的籌備。

國泰世華銀行在 2014 年 9 月於緬甸設立辦事處，辦事處依規定僅能從事商情蒐集、業務聯絡等非營利性活動，因此，為了業務升級，國泰世華銀行積極為升格分行作準備。

緬甸央行於 2019 年 11 月公告開放第三輪外資銀行執照申請後，我國包括國泰世華銀行、兆豐銀行、中國信託、第一銀行等 4 家國銀遞件角逐。其中，國泰世華銀行積極整合行內資源，充分準備各項申請資料，於 2020 年 1 月向緬甸央行遞交申請資料，與兆豐銀同步成功在 2020 年 4 月脫穎而出。

國泰世華銀行表示，該行除了具備國泰金控旗下人壽、產險、證券、投信等完整資源，在大中華及東南亞 11 個國家地區共擁有 67 個海外營業據點，布局相對完整且具有良好的管理機制，加上深耕緬甸多年，熟悉當地市場，已對當地數個大型企業提供金融服務及合作，備受市場肯定，相信為雀屏中選的原因之一。

依照緬甸央行規定，外資分行僅能從事企金業務，不得從事消金業務，國泰世華銀行表示，故初期的客群將以當地台資企業、大型企業、外資企業、金融同業為優先，並提供聯貸、專案融資、貿易融資等授信產品及服務，透過慎選目標產業，逐步建立客群基礎，朝當地最佳外資銀行的目標邁進。

依照緬甸央行規定，獲准升格分行後，應於 9 個月內完成籌設國泰世華緬甸仰光分行，但目前因新冠肺炎疫情影響，各國皆拒絕外籍人士入境，國泰世華表示，將透過已在緬甸的主管及員工，輔以總行單位藉由遠端科技設備的支援，儘快完成各項準備工作，於時限內完成籌備工作。