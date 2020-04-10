盤前財經大事搶先讀2020年04月10日

今日操盤前瞻

美股、港股休市一日

中國 3 月 CPI、PPI

美國 3 月 CPI

法說會：精元、南亞科、紅馬 - KY

股東會：立凱 - KY、清淨海

〈能源盤後〉減產 1000 萬桶不夠多 WTI 大逆轉挫逾 9%

週四 (9 日) 交易，原油期貨價格逆轉收低，WTI 原油吐回多達 13% 漲幅，係因投資者衡量 OPEC + 減產協議，一些人認為該減產規模不足以抵銷 COVID-19 大流行給經濟帶來的打擊。閱讀全文...

〈貴金屬盤後〉Fed 推新貸款計畫 美元走跌 金價登 7 年半高點

週四 (9 日) 交易，黃金期貨價格反彈上漲，收在 7 年半高點，在 Fed 推行新貸款計畫以支撐經濟的背景下，美元走跌給予黃金支撐力。閱讀全文...

〈大立光法說〉Q1 最旺淡季、Q2 稼動率下滑 四大重點一次看懂

股王大立光 (3008-TW) 線上法說會今 (9) 日登場，由執行長林恩平親自主持，法人相當關注新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對供應鏈的影響，不過，大立光第 1 季仍繳出亮眼成績單，《鉅亨網》整理出本次法說四大重點，讓讀者一文看完、快速掌握。閱讀全文...

國巨急單長單同步增 今年 MLCC 擴產一成因應需求

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 加碼台灣，回台投資專案總額由 165 億元，加碼至 312 億元，對此，國巨表示，為了能滿足全球客戶的緊急需求及長期訂單增長，並因應 5G 及車用電子發展所需，今年 MLCC 擴產一成、電阻也針對高階微型尺寸擴產。閱讀全文...

〈政院兆元紓困〉補貼「海嘯第一排」觀光產業營運損失 最快 4 月中下旬上路

針對受疫情衝擊最大的「海嘯第一排」觀光產業紓困，交通部今 (9) 日進行說明，第二波將祭出薪資補貼及減輕營運負擔，大型旅行社最多將獲補貼 2500 萬元，旅館業也可領到最高 1000 萬元補助，最快將在 4 月中下旬上路，交通部整體紓困措施估計有 30 萬人可受惠。閱讀全文...