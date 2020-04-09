樂陞條款鬆綁 庫藏股不再被可轉債掛牌閉鎖期卡住

金管會鼓勵企業實施庫藏股，但有上市櫃公司找上立委陳情，表示受限可轉換公司債掛牌 3 個月內不得實施庫藏股，希望金管會可以放寬規範，金管會今 (9) 日宣布，只要符合 3 大條件，可鬆綁可轉債 3 個月閉鎖期間禁止發庫藏股的規定，4 月 6 日前申報生效的募資案件仍可執行，共有 25 家適用。

根據券商公會《承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則》第四條之十二規定，承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後 3 個月內不得買回公司股份。

此項自律規範目的在於防止投資人短期套利損及股東權益，主要是因為樂陞 2016 年時有發生過藉此套利的情形，因此券商公會才訂定，被視為「樂陞條款」。

但之前受疫情影響，股市重挫，有個別公司因為受限可轉債掛牌卡住而無法實施庫藏股，因此希望放寬規範，證期局今天表示，與券商公會研議後，已函覆券商公會轉知會員，只要在 4 月 6 日已申報生效的募資案件，發行人因維護股價仍可執行庫藏股，不受 3 個月內不得執行的限制。

不過，證期局強調，上市櫃公司不能拿發行 CB(可轉債) 的錢，拿去買庫藏股，且需要按季填報說明執行庫藏股，是否影響原來 CB 資金的執行情況，同時，負責人須對董事會出具承諾書，轉換公司債掛牌後 3 個月，若需 3 個月內執行庫藏股，庫藏股買回價格就不能高於轉換公司債的價格。