泰碩VS聯茂 找3-4月營收成長股

清明連假過後，台股並未受到美股重挫影響，反而大漲 155 點，萬寶週刊王榮旭分析師表示，利空不跌就是反漲的訊號，而行情持續向上反彈，選股就要回歸基本面，3、4 月營收表現佳的潛力股，是這時可以留意的選股方向。

反漲訊號顯現 資金卡位第一季財報績優股

萬寶週刊王榮旭分析師指出，川普上週表示，未來兩周是美國新冠疫情最艱難時刻，會有很多人死亡，但台股在清明連假後不但沒跌，還大漲了 155 點，亞股有開市的，如日股及港股，也分別大漲 4% 以及 2% 以上。

第一季美股道瓊大跌了 6,621 點、跌幅達 23.2%，台股也重挫 2,289 點、下跌幅度達到 19%。但股市往往提前反應，如果利空不跌就是反漲的訊號了，連假之前就在專欄中分析，台股量縮是好事，個股對於利空也逐漸鈍化，台積電受到 5G iPhone 訂單延遲影響，股價竟然沒有明顯反應，就是一個很好的例子。

清明過後，行情如預期持續向上反彈，選股就應該要回歸基本面，市場將會聚焦在個股 3 月份的營收，以及接下來的超級法說會，資金將會卡位第一季財報績優的股票。

3 月營收以及第一季財報績優生，看好雲端伺服器、5G 基站、NB、平板以及醫材等受惠疫情業績升溫的族群，例如泰碩 (3338-TW) 以及聯茂(6213-TW)，都是這一波少數領先大盤收復年線的股票。大盤年線目前是在 11,000 點以上，泰碩以及聯茂股價之所以會相對強勢、能夠守在年線以上，一定有其強力基本面的支撐，要特別留意。

3、4 月業績突出潛力股 後市看好

泰碩受惠中國復工之後加速 5G 基站布建的程度相當地高，估計 3 月業績將會繳出亮眼成績；這一波股價回測年線，洗出了 5000 多張的融資籌碼，洗出籌碼後由外資以及投信接手大買 11,000 多張，3 月業績不僅僅突出而已，估計第二季高毛利的新品出貨，業績可望更好。

聯茂受惠 5G 基站以及伺服器傳輸速度升級，這一波也領先收復年線，3 月營收公布出來也真的創下新高。

業績不差但股價跌深的，則是可以留意被動元件的族群。3 月開始國巨 (2327-TW) 調漲了 MLCC 價格 50%，晶片電阻價格也調漲 70~80%，3 月份大陸廠復工之後，業績可望明顯提升。

另一方面，全球 MLCC 大廠村田，在菲律賓廠區被限制出口之後，位於日本的最大廠區也傳出染疫而停工，訂單也可望流向同為世界等級的大廠國巨。

每一台 NB 裡的被動元件，用量大約是 600~1,200 克不等，最近 NB、平板大熱賣，廣達 (2382-TW)、和碩(4938-TW) 這些股本高達 200、300 億的大牛股都能夠跳舞，股本只有 43 億的國巨是否更有彈升的空間?

還有更多 3、4 月業績突出的潛力股，王榮旭分析師會陸續在 LINE 的粉絲團跟大家分享，歡迎免費加入 LINE 紛絲團。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險