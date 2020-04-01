疫情衝擊 國際中橡美、印度廠接連停工 Q2營運雪上加霜

肺炎疫情在歐美持續升溫，國際中橡 (2104-TW) 今 (1) 日宣布，旗下美國子公司 Continental Carbon Company(CCC)，因應歐美地區輪胎巨頭暫時關閉工廠，將陸續暫停部分工廠生產，恐對今年損益有些許影響，這也是國際中橡繼先前印度子公司後，再一個海外生產基地暫停生產，第 2 季營運表現恐將雪上加霜。

國際中橡表示，旗下間接持股 66.67% 的美國子公司 Continental Carbon Company(CCC)，因歐美地區輪胎巨頭紛紛暫時關閉工廠，引發供應鏈效應，衝擊碳黑產業，為因應疫情及遭受供應鏈影響等因素，將陸續暫停部分工廠生產，復工時間須視當地政府要求，及下游輪胎客戶恢復營運時間而定，對今年損益會有些影響。

國際中橡為全球第六大碳黑廠，據國際中橡數據指出，公司碳黑產能共 79.5 萬噸，其中，美國廠產能達 30.5 萬噸、中國 28.5 萬噸、台灣 12 萬噸、印度 8.5 萬噸。此次國際中橡在美國陸續暫停部分工廠生產後，等同影響其在全球的最大生產基地。

除美國廠外，中橡 3 月 24 日也公告，由於印度各省邦陸續宣布封城，印度間接持股 100% 子公司 Continental Carbon India，將配合新德里封城時間暫停生產，復工時間按當地政府規定辦理，對今年損益可能會有些影響。在美國、印度廠區接連受疫情影響而停工下，中橡第 2 季營運表現可說是雪上加霜。