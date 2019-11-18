〈國泰金法說〉保單宣告利率降保費收入縮水 李長庚：長線屬良性循環

金管會出手加上明年即將調整責任準備金利率，利率變動型的保單利率恐持下探，進而影響銷售動能，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚表示，保單利率下滑短期確實影響保費收入，但壽險業應從資產管理角度思考如何因應負債端 (保費收入)，保單利率下滑長遠來看，仍有利公司健全經營與保戶權益，屬良性循環。

利變型保單過去挾高宣告利率躍居市場寵兒，但隨著壽險公司陸續調降宣告利率，今年前十月壽險公司躉繳型保單的初年度保費收入年減逾 1700 億元，買氣有降溫趨勢。

國泰金今 (18) 日舉行第 3 季法說，李長庚會後受訪時針對保單利率下滑對保費影響做上述表示，他表示，保單利率調降短線確實會影響保費收入，但保險業不能只看保費收入，而是要回歸資產管理思考資產配置如何因應負債 (指保費收入)。

李長庚認為，過去保險業高利率保單可以透過長期海外投資賺取收益，但隨著聯準會降息、海外投資收益減少，保單利率比起 10 年期公債殖利率可說高的不可思議。

李長庚說，未來 IFRS17 會計準則上路後，高利率保單勢必對壽險業造成影響，韓國過去保單利率也相對偏高，但隨著韓國公債利率持續下滑，讓韓國保險業也開始思考高保單利率對產業的影響。

不過儘管保單宣告利率持續下滑，但李長庚認為，利率在怎麼降都不至於接近 10 年期公債殖利率，「如果貼近公債殖利率那就存定就好」。