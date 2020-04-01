比特幣崩跌還敢進場？ Coinbase曝：「散戶買最多」

加密貨幣交易所 Coinbase 表示，比特幣在今年 3 月暴跌期間，散戶銷量最多。該交易所昨（31）日發表報告指出，散戶的比特幣「買單」通常都會比「賣單」高出 60%，但在幣價崩跌期間，這一比率卻躍升至 67%。

Coinbase 還表示，比特幣是最受買家追捧的加密貨幣，無論是在存款或交易方面，其佔比都超過總體約半成，另外，以太幣、瑞波幣排名則緊隨其後。

再來，相較於近一年的平均水平，Coinbase 在 3 月 12 日「價崩」期間以及之後 48 小時內，還見證到了「破紀錄式的數字增長」。在此期間，Coinbase 的加密貨幣存款增長 5 倍，總計累積 13 億美元；新用戶註冊人數增長 2 倍；活躍交易用戶增長 3 倍；總交易量增長 6 倍。

近日，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 在員工遠程會議期間更表示，「比特幣當初就是為了應對當前這般危機而設計的」，「它是如此的為人驚嘆——具有全球性特質、可抵禦通貨膨脹，而且是數位化形式的。 這才是人們此時此刻需要的貨幣。」

值得注意的是，在這期間，Coinbase 並不是唯一一家發現「散戶投資者異常活躍」的交易平台。OTC 平台提供商 Simplex 就表示，當天大多數的散戶都是在 6,000 美元左右購入比特幣。

上週，行動支付公司 Square 執行長 Jack Dorsey 也表示，「我們看到 Cash App 上的比特幣活躍度和交易量於強勁增長」，而首席財務官 Amrita Ahuja 也表示，「鑑於最近市場對加密貨幣興趣復燃，近幾週對比特幣的投資參與度也有大幅度的提升，也將引發一定程度的波動性。」

延伸閱讀 機構拋售比特幣套現自救！交易員：散戶拼命「接貨」市場恐失衡

這篇文章 比特幣崩跌還敢進場？ Coinbase 曝：「散戶買最多」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』