「拋售比特幣套現」惹怒債權人！Mt. Gox清償程序再遭延後

2014 年宣告破產倒閉的比特幣交易所 Mt.Gox 再度延期清償。區塊客上週報導，負責管理 Mt. Gox 資產的律師 Nobuaki Kobayashi 作為清算程序的受託管理人發表「清償方案」初稿，當時原預定將於 3 月 31 日正式提交，但東京地方法院已於 3 月 27 日下令將清償方案的提交期限延長至今年 7 月 1 日。

實際上，針對 Mt. Gox 原先提出的清償方案，多數債權人都甚感不滿，因受託人在初稿中提及，「為了確保有足夠的現金來支持法幣索償，希望在法院許可下出售部分或全數的比特幣或比特幣現金」，另外，BSV 不在債務的償付方式範圍之內，因此 Mt. Gox 所持近 14.2 萬枚 BSV 也將兌換成法幣，用於清償債權人。

對此，Iverson Capital Group 管理負責人 Alex Ortega 表示，許多債權人希望能透過比特幣獲得償付，更認為法院不應允許受託方出售比特幣，只為了用來解決法幣債務。他如是說，

這些債權人原本就是加密貨幣圈內的專業人士，他們還希望留在市場上。若大量拋售比特幣，不僅會限制其潛在上行空間，還會導致市場拋售壓力激增，就像 2018 年發生的那樣，最終落得一團糟。

基於上述原因，清償受託人認為清償方案仍有諸多事項必須調整，並多加核實，因此才會東京地方法院提出尋求延長清償方案提交期限的動議。

截至 2019 年 3 月的資產負債表顯示，Mt. Gox 仍持有約 141,686 枚比特幣和 142,846 枚比特幣現金，但當時受託人已批准了 802,521 枚比特幣、792,296 枚比特幣現金和 38,165,664 美元的索償，且顯示：資金短缺。

這篇文章 「拋售比特幣套現」惹怒債權人！Mt. Gox 清償程序再遭延後 最早出現於 區塊客。

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