個股分析／旭富成抗疫潛力股

近期以來的國際股災讓台灣生技股出現補跌的情況，但在這之中也有些個股受惠於肆虐全球的新冠疫情，比如醫藥股的健亞 (4130-TW) 和原料藥的旭富(4119-TW)，這兩家公司生產的抗瘧疾藥物羥氯奎寧(HCQ)，被多家國際研究單位指出有對抗新冠病毒的功效，因此股價急漲。旭富為台灣專業原料藥製造廠商，產品主要為原料藥、中間體及特用化學品，其中原料藥佔去年營收超過 65％，中間體佔 26.66％。旭富產品遠銷海外，其中歐洲與美洲市場分別約佔 41％和 31％的銷量，亞洲、台灣及其他地區的營收合計佔約 28％。

額溫槍廠商業績大爆發

來到 3 月下旬，下週開始，3 月份營收就將陸續公佈，本月業績能打敗疫情的公司不多，電子股裡頭就更少了，但生技股裡的一些族群，像是醫材股就有機會打敗疫情的利空影響，比方說額溫槍的泰博 (4736-TW) 和豪展(4735-TW)。泰博是國內最大的額溫槍供應商，泰博 3 月額溫槍出貨量將接近 20 萬台，約可貢獻營收 6000 萬元，相當於去年一整年的出貨量，需求量大爆發。隨著出貨量成長，額溫槍本季營收比重可望從過去的 3％ 提升至 5％，第二季有望攀升至 30％，加上額溫槍毛利率超過 50％，有助營收、獲利逐季成長。同時，泰博今年的 EPS 預估將有 10～11 元，考慮到近期股價下跌，本益比進一步下降，只有 13～14 倍，以生技股來說是不高的，具有長線投資的價值。

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