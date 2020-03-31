新冠肺炎讓全球出現眾多的不確定性，各國紛紛祭出量化寬鬆救市，美國更是破天荒史無前例採取無期限的量化寬鬆，保持市場流通性，這也表示資金又開始氾濫了，疫情止穩後，熱錢又要亂竄了。而說到資金，台股業內力道最猛的就是投信了，投信因規定基金必須持有 70% 以上的持股，即使面對股災，投信仍要積極選股作帳，Q1 在新冠肺炎的擾亂下，一轉眼就要結束，投信 Q1 季底作帳又蠢蠢欲動，配合國際股市開始出現大反攻，統計了投信 3 月份買超的個股，可能就是季底的黑馬，統計三月份投信逆勢大買的前 30 名個股，參考附表。

金像電伺服器板出貨大增

先前貿易戰伺服器廠雖已將部份組裝產能移出中國，但伺服器主機板，以及其他伺服器零組件供應鏈仍在中國，疫情影響供應鏈復工率，進而影響 Q1 出貨，但雲端大廠資料中心的資本支出展望並沒有下修，需求沒有不見、只是遞延，疫情帶動遠端視訊、遠距辦公、線上影音服務、線上購物等需求浮現，都將使得雲端資料中心建置需求有增無減，因而就需求而言，目前情況像是壓力鍋，需求被疫情所帶來的供應鏈不順情況所壓抑，若一旦供應鏈網絡再度恢復、打通，將迎來反彈需求，預期若疫情 Q2 能獲得控制，出貨動能有望轉佳，今年全年伺服器市場仍維持成長展望，這波伺服器相關概念股緯穎 (6669-TW)、信驊(5274-TW)、祥碩(5269-TW) 等跌幅對小，也表示基本面最佳。



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