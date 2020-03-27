綜藝咖闖蕩電影圈 阿Ken砸500萬一圓導演夢

撰文: 唐滋蓮 圖片提供: 藝起娛樂

2020 年 3 月，「綜藝咖」阿 Ken 搖身一變成為「電影咖」，自編自導自演的愛情喜劇片《練愛 iNG》經過 5 年的淬煉成功上映，口碑不錯，初執導演筒的阿 Ken 把拍電影當成公司經營，預算省下上百萬，希望就此改變台灣拍片生態。

即便演過國際大導盧貝松的《露西》，以《全民大悶鍋》、《大學生了沒》等節目走紅的阿 Ken，依舊被定位為「綜藝咖」，近 5 年來他婉拒許多主持和演出，只為了一圓電影夢。

今（2020）年白色情人節前夕，他自編自導自演的愛情喜劇片《練愛 iNG》終於上映，集結許多大咖藝人，如紀培慧、彭康育（小刀）、周杰倫、辛龍、陳嘉樺（Ella）、溫昇豪、黃鴻升、蔡淑臻、馮凱、宋逸民、曾國城等，首週末全台票房 300 萬元，憑藉上映後口碑猛力發酵，知名廣播主持人光禹看電影哭了 3 次，知名電影配樂家王希文在臉書也以「自然流暢的浪漫喜劇，無論是約會或是闔家觀賞都非常適合，我幾乎是從頭笑到尾」力薦，還有觀眾 5 刷電影院，說自己「哭到口罩都濕了」，讓人對這部電影充滿好奇。

堅守預算、不超時工作

力圖改變拍片陋習

「拍電影，我是當成在經營一間公司。」阿 Ken 說，這個觀念是來自之前工作時的啟發，一次是在採訪電影《鐵達尼號》、《阿凡達》的導演詹姆斯卡麥隆時，他說，每一部電影都是一間「公司」，不是一個「案子」，從電影前期籌備到劇組所有人參與以及電影上映前後的發行與宣傳，分工很細，都是在考驗主事者的經營理念。這段話讓他印象深刻，也在心裡埋下種子。

還有一次是在拍攝《露西》時，阿 Ken 發現剛剛在片場忙到揮汗如雨的外籍工作人員，下班時間一到，竟然好整以暇地精心打扮後跑去中山北路逛街，讓阿 Ken 直呼不可思議。「這在台灣怎麼可能會發生，下班時間都是非常晚，不是累癱了返家，就是在片場偷瞇沒多久後又要開工，甚至很多人都是因為疲累過度而喪命。」

這兩個觀念啟發，促成他這次決定在自己有能力主導的《練愛 iNG》拍攝過程中，貫徹自己對拍戲的想像和藍圖，他堅守預算、準時上下班不超時、按時放飯，但也止於當省則省，而非一毛不拔的鐵公雞，「不管如何省預算，都不能破壞拍戲時的愉快氛圍，要讓演員和工作人員安心上班。我印象中只有 2 次因為場地關係放飯遲了，為了明志並表達抱歉，我就請所有工作人員喝飲料。」

阿 Ken 指出，準時上下班可以省掉不必要的場地、人事、租借器材等費用，而且預算明列清楚，也不會有人從中浮報帳目中飽私囊。與其說是省預算，不如說他竭盡所能在避免浪費，企圖藉由此次經驗一改台灣拍戲超過預算、事倍功半的常態和陋習，粗略估算，大概省下了 500 萬～1,000 萬元，把整體的拍攝費用調降至少 15%～20%。

自掏腰包超過 500 萬

練唱 4 個月

其實，阿 Ken 原本有申請到輔導金，結果拍攝時臨時改組，輔導金變成看得到卻拿不到；開拍後狀況又接踵而來，其中一位金主財務有問題臨時抽手，「已經開拍了能怎麼辦？為了繼續，只好拿出自己的提款卡……」阿 Ken 說，《練愛 iNG》製作加宣發費用達 3,500 萬元，他自掏腰包就超過 500 萬元，「實際上是絕對超過這個數字…… 唉唷！我也不敢去算了。」

丁噹、戴愛玲和劉若英等知名藝人的歌唱老師李文智（Peter 老師），這次在《練愛 iNG》中也有吃重的演出，身為阿 Ken 換帖好友的他，爆料拍攝期間阿 Ken 常常跑去他家喝酒訴苦，甚至為了演唱電影主題曲《練愛》，阿 Ken 接受 Peter 老師特訓 4 個月，半夜被要求到河堤跑步練唱也不喊苦，即便圓夢過程有諸多阻礙，隔天阿 Ken 依舊神采奕奕出現在片場，關關難過關關過，就算嘔心瀝血的電影作品上映檔期強碰新冠病毒疫情，仍是樂觀以對。

阿 Ken 說，雖然他不是歌手出身，「但我仍希望透過自己演唱電影主題曲，詮釋電影中一直在傳遞的觀念，『有些事情你只要誠心誠意去做，即便成果不是最完美，還是能感動想要感動的人』。」

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 4 月號第 151 期