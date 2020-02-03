〈緯創拓印度佈局〉印度設新廠加速全球化 瞄準內需、歐洲市場

外媒報導，緯創 (3231-TW) 將在印度新設蘋果 iPhone 手機所需的 PCB 廠，將是緯創在印度當地設立的第 2 座工廠，預計 4 月投產，市場分析，緯創擴大布局印度，除加速集團全球化布局，也有助擴大蘋果手機代工比重、瞄準印度內需、歐洲市場。

法人表示，印度近年逐步對手機進口調高關稅，包含手機 PCB 進口徵稅，也擬自 4 月起從先前的 10% 提高至 20%，因此，包含蘋果、三星及中國手機廠商，都決定在印度當地投資以降低成本，目前印度已是僅次中國全球第 2 大手機製造國。

觀察國內代工廠全球布局，緯創布局腳步最快，董事長林憲銘日前預期， 10 年內印度將是下一個像中國一樣擁有龐大內需的市場，雖然未來 5 年印度應仍以下游組裝為主，但內需市場將持續增加，據悉，緯創目前在印度生產的蘋果 iPhone 6s 和 iPhone 7，除供給內需，也出口歐洲。

緯創印度第 2 座工廠啟用後，每年可望生產 800 萬台智慧型手機，法人認為，將有助緯創擴大手機市場代工份額。

全球化趨勢下，法人指出，緯創近年積極在全球布局，今年包含在越南、馬來西亞、印度、捷克、墨西哥等地都有擴產計畫在評估，顯示台廠在全球貿易紛擾下，仍獲國際廠商青睞。

對於外媒報導相關建廠進程，緯創並不多做評論，至於武漢肺炎疫情升溫，緯創內部已成立防疫專責單位，各廠區將加強新型冠狀病毒防疫措施，並配合所在地政府規定時間開工，機動調整全球生產營運據點。