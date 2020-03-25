Fed祭出QE+國安基金護盤 台股醞釀短線跌深反彈機會升溫

台股上周跌破 9000 點關卡，所幸本周初 (24 日) 受到 Fed 宣布 QE 無上限的利多拉抬，加上外資也轉賣為買，指數由黑翻紅並收復十年線，今日 (25 日) 亦持續開高走高。國泰投信表示，全球二十國 (G20) 財金首長宣示全力抗疫，國安基金亦獲授權可進場護盤，政府還將投入逾千億元紓困方案，利多消息提振信心，外資回補，台股連兩日來 (3/24~3/25) 止跌回升。惟值此指數反彈之際，投資人不宜大舉進場，建議可擇機納入獲利穩定且現金股息殖利率較高的台股 ETF，為投資組合強化下檔保護，同時抓住疫情趨緩後的反彈契機。

新冠肺炎疫情持續擴散，市場擔憂防疫措施衝擊全球經濟發展動能，影響投資信心，全球股市紛紛重挫，國安基金為維護國內金融市場、提振投資信心，決定將視情況進場護盤，這是國安基金第 7 次進場，可運用資金約達新台幣 5000 億元。國泰投信指出，回顧 2008 年金融海嘯以來三次重大護盤，包括 2008 年金融海嘯、歐債風暴、中國股災等，台股在政府進場護盤後，短線都有不錯表現，後市反彈行情可期。

台股遇重大事件，國安基金進場護盤後的表現

資料來源: CMoney，國泰投信整理，2020/3/24。

國泰股利精選 30 ETF(00701) 經理人蘇鼎宇指出，台灣基本面仍偏穩健，近期經濟雖不免受疫情影響，然相較其他亞洲國家仍相對穩定，後續觀察重點仍在疫情是否趨緩。另就評價面來看，目前台股本益比約 12 倍，明顯低於近 10 年平均的 14.5 倍，顯示投資價值已浮現，再加上近來政府提出振興經濟方案、國安基金將伺機護盤，種種舉措皆為台股帶來穩定軍心的力量，此由這兩天 (3/24-3/25) 台股的多方氣勢佔上方可見一斑。

整體來看，在疫情未息前，投資人應趁機重新檢視手上的台股部位，除汰弱留強之外，也可逢低納入穩定配息的高殖利率概念股，如國泰金、富邦金、中華電等，或可直接布局國泰股利精選 30 ETF(00701)，該檔 ETF 五成以上布局獲利及股息配發穩定的金融股及產業龍頭股，是想要長期存股又不想時刻盯盤的聰明投資術。

注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。基金掛牌日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

「國泰臺灣低波動股利精選 30 基金 (原名：國泰臺灣低波動精選 30 基金)」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將該指數中之任何錯誤告知任何人。* 國泰證券投資信託股份有限公司業已自臺灣指數股份有限公司取得使用臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數之授權。

「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」由臺灣指數股份有限公司負責計算及授權國泰證券投資信託股份有限公司於本商品中使用該指數名稱；惟臺灣指數股份有限公司並未贊助、認可或推廣本商品。與「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣指數股份有限公司所有。國泰證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數之行為，自臺灣指數股份有限公司取得完整之使用授權。