林之晨談5G迷思 首次競標不需拿好拿滿

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (24) 日在臉書提到，政府將在 2-3 年後釋出下一批 5G 頻譜，電信業者應該拿夠用的頻譜就好，即使 3.5GHz 可取得 100MHz，也做不出 5G 的速度，因此，5G 頻譜競標並沒有所謂的拿好拿滿。

林之晨認為，3.5GHz 頻段做不出 5G 的速度，如果電信商要進入 5G 領域，需要 200MHz 以上頻寬，但目前不管是頻譜供給或設備支援，都還是問題，因此，第一次競標，沒有拿好拿滿的問題，用頻譜來比大小，更是門外漢才有的觀點。

林之晨指出，頻譜多寡影響網路尖峰容量， 主功能是室外涵蓋，短期內尖峰需求有限，加上政府每 2-3 年就會釋照，業者視用戶需求成長狀態，添購適量頻譜來擴充尖峰容量。

他不諱言，理想狀態下，頻譜越多越好，基地台也是蓋好蓋滿，但業者資金有限，須在兩者間做抉擇，尤其網路早期，對用戶而言，收訊品質的重要性遠大過定點極速。

林之晨舉例，台灣大用戶數 713 萬戶，比龍頭中華電 (2412-TW)1060 萬戶少三分之一，台灣大在 3.5GHz 競標中，得標 60MHz 的頻譜數量，同樣比中華電 90MHz 少三分之一，平均下來，兩家的每戶 3.5GHz 頻譜是相當的。