盤前財經大事搶先讀2020年03月24日

今日操盤前瞻

日本 2 月工具機訂單

歐元區 3 月製造業 PMI

暫停交易：安特羅生技

法說會：富邦金、中租 - KY、寶隆、榮成、英業達、台中銀、合一

美刺激法案再度卡關 民主黨推 2.5 兆新方案

規模高達 2 兆的美國財政經濟刺激法案週一 (23 日) 再度卡關，以 49 票同意對 46 票反對 (未達 60 票門檻) 闖關失敗，民主黨與共和黨表示將持續談判以達成協議，與此同時，民主黨宣布要推出自家版的 2.5 兆新刺激計畫。閱讀全文...

國際奧委：2020 東京奧運確定「延期舉辦」

國際奧委會 (IOC) 最資深委員龐德 (Dick Pound) 週一 (23 日) 受訪時表示，2020 東京奧運確定延期舉辦，很可能推遲到 2021 年，具體細節將在未來 4 週內決定。閱讀全文...

央行挹注資金流動 公開市場操作二大變革 4 月上路

台灣央行昨 (23) 日宣布，為提升公開市場操作彈性並確保各項操作工具完備性，4 月起將定期辦理小規模附買回測試操作，以適度挹注市場流動性；同時，央行 4 月起也將調整定期存單發行頻率，7 天期存單改為每日發行，藉此提升銀行每日調度短期資金彈性，可維持極短期貨幣市場利率平穩。央行強調，此二種做法，與貨幣政策立場無關。閱讀全文...

3 月疫情影響加劇 經濟部估批發、零售與餐飲營業額年減 824.9 億元

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，衝擊全球經濟消費市場，經濟部表示，根據統計，2 月批發、零售與餐飲業等三大業別受疫情影響合計約 666.8 億元，其中，零售、餐飲較預期嚴重，預估 3 月影響將加劇，合計三大業別營業額將年減約 824.9 億元。閱讀全文...

富士康中國廠傳全面停止招工 鴻海：人力需求提前達標

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康傳出，中國廠從上周開始停止招募正式工、派遣工，被外界解讀是疫情衝擊需求，導致用工規模縮減，不過，鴻海強調，主要是月中季節性正常產能、人力需求，已提前達成目標。閱讀全文...



