華碩商用筆電連15年奪台灣市占冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (23) 日表示，根據知名市調機構報告顯示，華碩商用筆電去年以超過 3 成市占奪冠，是從 2004 年以來，連 15 年拿下台灣市場銷售冠軍，今進一步宣布 14 吋商用筆電 ASUS ExpertBook B9 將搶先在台上市。

華碩進一步表示，ASUS ExpertBook B9 搭載第 10 代英特爾 i7 處理器，也通過英業達雅典娜筆電創新計畫 (Project Athena) 認證。

展望今年，華碩持續衝刺市占，除商用筆電，也看好電競、輕薄、創作者市場成長趨勢不變，今年電競筆電以出貨年增 2 成為目標，但短期受到肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，估第 1 季個人電腦出貨將季減 40%，零組件出貨量則季減 5%。

英特爾去年推出雅典娜計畫，針對筆電創新進行驗證，提出 6 項評比指標進行驗證，包含即時行動、效能與反應能力、人工智慧、電池續航力、連接性以及外形設計等，除華碩外，包含宏碁 (2353-TW)、微星 (2376-TW)，代工廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等都有加入。