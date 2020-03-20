防疫期間數位投保使用高 台灣人壽網投成長率高達135%

武漢肺炎疫情尚未緩解，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽表示，數位服務因為具備安全與便利的優勢，因此網路投保成為保戶的優先防疫選擇，防疫期間數位投保使用高，台灣人壽網投成長率高達 135%。

台灣人壽表示，如要申辦保險投保，即可透過網路，只要簡易 3 步驟即可完成網路投保。台灣人壽網投網站去 (2019) 年 6 月全新改版上線後，網路投保就日益增加，今年 1 月底，遇疫情爆發，但整體保費較比去年同期仍成長 80%，網路投保保費更大幅成長率高達 135%。

台灣人壽表示，會員數以 11% 平均月成長率持續增加，由於網路投保具多樣商品優勢，也有為通勤族量身推出的傷害保險，數據顯示，近 8 成投保該商品保戶， 100% 均會附加附約。

台灣人壽提醒，上班族在防疫期間的通勤方式，不少人為降低搭乘大眾交通工具的機會，改騎乘機車或租借共享機車，增加了機車工具的交通風險，而透過傷害保險網路投保，可隨選組合搭配，附加特定意外身故傷害保險附約。

民眾使用網路投保、保單查詢、契約變更、或理賠申請等，除使用電腦，也可手機下載「台灣人壽 APP」，提供便利指紋及臉部辨識登入功能，即可一指或刷臉完成登入，網路投保還可搭配 Apple pay、Android pay 繳費服務，免掏信用卡讓投保流程更順暢。