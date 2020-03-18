共體時艱! 世銀追加緊急撥款 140億美元銀彈助抗疫

為協助各國應對武漢肺炎疫情所造成的經濟損失，世界銀行 (World Bank) 週二 (17 日) 表示，將在原有的 120 億美元援助金額上，再追加 20 億美元，累計總額達 140 億美元。

據路透社統計，截至週二 (17 日)，武漢肺炎 (COVID-19) 已蔓延全球 162 個國家，確診人數突破 19 萬人，全球死亡病例累計 7495 例。

週二中國境外新增病例數較前一日增加 11487 例，其中美國疫情擴大至 50 州，而紐約州昨日新增病例激增 46%，全州確診人數超過 1700 例。

世銀總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 表示，他們致力於提供快速有效的應對措施，並根據發展中國家的需求提供援助。

世銀的民間融資公司國際金融 (International Finance Corporation，IFC) 也將獲得總額 80 億美元的資金，以支持私人企業度過疫情困境。

IFC 是專注於新興市場私營企業最大的國際發展機構，與全球 2000 家企業合作。2019 年，IFC 為發展中國家提供了超過 190 億美元的長期融資。

世銀表示，國際金融機構將為供應鏈因疫情中斷的私營企業，提供貿易融資、營運資金和中期融資等協助。

IFC 表示，這筆資金將協助旅遊業，製造業和其他受衝擊的產業公司，同時支援需求可觀的醫療保健產業，應付龐大的藥品設備訂單。

國際金融執行長 Philippe Le Houerou 表示，此舉旨在幫助客戶在疫情影響下維持運營，好讓他們在景氣恢復後，更快恢復營運。