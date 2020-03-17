安馳去年EPS 2.77元創4年高 擬配2.5元股利

半導體通路商安馳 (3528-TW) 今 (17) 日公告去年財報、盈餘分配，去年第 4 季稅後純益 0.5 億元，季增 25%，年增 35.13%，每股稅後純益 0.75 元；去年稅後純益 1.82 億元，年增 2.48%，每股稅後純益 2.77 元；每股擬配 2.5 元現金股利，以今日收盤價 34.5 元計算，殖利率為 7.25%。
安馳去年第 4 季 10.89 億元，季增 2.06%，年增 22.36%，毛利率 11.75%，季減 0.5 個百分點，年減 3.13 個百分點，營益率 2.85%，季減 2.64 個百分點，年減 3.42 個百分點，稅後純益 0.5 億元，季增 25%，年增 35.13%，每股稅後純益 0.75 元。
安馳去年營收 41.19 億元，年減 0.11%，毛利率 13.09%，年減 0.85 個百分點，營益率 5.38%，年減 0.89 個百分點，稅後純益 1.82 億元，年增 2.48%，每股稅後純益 2.77 元。
安馳去年下半年營運逐步回穩，第 4 季營收更創歷史次高；展望今年，受惠資料中心、工控需求強勁，賽靈思、ADI 產品銷售暢旺，首季業績拚持平上季，全年出貨也可望逐季揚。