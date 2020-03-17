耿鼎擬辦現金減資+配息 股東每股可領0.8元

汽車零組件廠耿鼎 (1524-TW) 董事會今 (17) 日決議，通過資本結構調整案，擬辦理現金減資退還股東股款，減資 1.44 億元，減資比率 8%，每股將退還股東 0.8 元，同時，董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配息 0.4 元，等於股東每股可拿回 1.2 元。

耿鼎去年稅後純益 1.51 億元，年減 22%，每股擬配現金股利 0.4 元，為 4 年來低點。

耿鼎說明，減資後股本為 16.53 億元，藉此提升股東權益報酬率並改善財務指標。

耿鼎近幾年每年均積極開發新模具，今年將持續開發腳步，維持產品線多樣化，不會降低資本支出。

耿鼎專注汽車售後 AM 市場鈑金件開發和製造商，廠房主要位於桃園蘆竹，生產面不受近期武漢肺炎疫情衝擊，前 2 月合併營收 3.52 億元，僅年減 7.47%。

2 月以來國內多家汽車零組件廠商受中國延後開工衝擊，營收多呈現衰退，但部分業者因主要是出貨歐美 AM 市場，表現相對持穩，包括耿鼎、橙的 (4554-TW)，東陽 (1319-TW) 的 AM 事業甚至年增 37% ，創歷史同期新高。

儘管目前歐美疫情升溫，短線衝擊 AM 相關出貨，不過，AM 傳統旺季高峰已過，後續若庫存水位不斷降低，在歐美市場汽車保有量均達一定規模的基礎下，反而可望再次拉升需求。