

◆盤勢分析

1. 美國聯準會 (Fed) 週日緊急降息，並啟動新一輪量化寬鬆 (QE) 計畫，週一油價、美元、黃金全面走低，美債殖利率暴跌，美股四大指數全面下跌，跌幅介於 11.98%~15.90% 之間，台股 ADR 也集體修正，尾盤時段，美國總統川普指出，美國疫情最嚴重可能會持續到 7 月或 8 月。

2. 市場對聯準會突發性的大幅降息產生疑慮，加上新冠肺炎利空未除，在恐慌情緒升溫下，周一亞股修正，台股加權指數開低後未能彈升，跌幅於盤中擴大，日 K 線拉出長黑 K，多方失守萬點大關。終場指數下跌 411.1 點，收在 9,717.77 點，跌幅達 4.06%，成交金額則為 2102.27 億元。三大法人合計賣超 374.01 億元，外資賣超 333.54 億元、投信賣超 0.47 億元、自營商賣超 40.0 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，但仍逾 2000 億元，後續需價跌量縮、價漲量增較有利於多方。

（2）均線：目前指數位處年線 (約 11,078 點)、5 日線(約 10,433 點) 之下，須留意上檔套牢壓力，短線支撐以 3/13 低點 9,636 點為守，不宜再向下跌破，否則套牢壓力恐增加。

（3）技術指標：KD 呈死亡交叉，9 日 K 值低於 20，短線信心力道較為不足。

4. 櫃買指數跌幅 4.18%，收在 118.28 點，周一與加權指數同步修正，目前收在本波段最低點。目前櫃買指數壓力落在 5 日線 (約 129.3 點) 附近。

5. 觀盤重點：考量近期市場變數較多，包括新冠肺炎疫情變化、油價、Fed 動作等，建議於操作上不宜躁進，並須多加注意資金比重控管，上周五 3/13 財政部長已出面表示，國安基金將密切關注，並適時因應，未來電子權值股能否率先止跌，為觀盤重點之一。後續選股方向，可關注高殖利率、內需食品、PCB、伺服器、資訊服務、生技醫材等。

6. 全球石油市場 2020 年恐怕將大量供給過剩，Fed 緊急降息亦未能阻止市場賣壓，原油價格做出負面反應，原油期貨價格收在 4 年低點，WTI 西德州原油跌破每桶 30 美元。

7. 研究機構 TrendForce 表示，雖然中國疫情看似趨緩，然而中東、歐洲與美國疫情急速擴散，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣周期，挑戰可能會從第 3 季開始。

8. 新冠肺炎目前已經從中國擴散到歐洲及美國地區，使額溫槍需求持續升溫當中，6202 盛群額溫槍產品線 2019 年全年僅出貨 2 百萬套，2020 年截至目前為止，出貨及接單已經達到 1,500 萬套。

9.1319 東陽受惠 AM（售後維修）汽車零件外銷旺季，2 月合併稅前淨利達 1.53 億元、年增 34％，由於疫情期間，民眾減少搭乘大眾運輸工具，出門更仰賴開車，修補零件需求可望延續。

