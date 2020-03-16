【群益投顧】面臨恐慌殺盤，台股萬點又失守

一、盤勢分析

歐美疫情持續惡化，「鎖國」防疫再升級，歐美市場需求急速降溫，美國聯準會緊急祭出零利率，並啟動七千億 QE 計畫，但美股期貨盤觸發 5% 熔斷機制，似乎朝向負面解讀，反映市場其實是恐懼美國疫情難以控制。台股開盤下跌 59 點，盤中又擴大跌點，大盤再度跌破萬點，收 9717 點，因預期央行降息衝擊金融保險類股領跌，大跌逾 4%，電子權值股也無一倖免，在恐慌性殺盤摜壓下，原本相較國際股市強勢的台股也開始出現補跌壓力。

二、盤勢預估

台股從今年高點 12，197 點，跌了約 2 千 5 百多點，技術指標已經呈現超賣，看到很多股票都已經超跌，反彈行情隨時會出現，短線交易者可伺機搶反彈，但短線國際股市仍有壓力，個股的籌碼面凌亂還要經過大量換手，長線資金在恐慌之中，可以開始尋找機會，但離進場布局可能還要等一等。

新冠肺炎在歐美展開第二波大流行，防疫概念股跌深反彈，雲端視訊會議商機發酵，圓剛 (2417)、圓展(3669) 在業績題材帶動下，股價同步轉強。原料藥、口罩、額溫槍族群反彈行情也再度被點燃，但是防疫股此次反攻如果沒過第一波東亞疫情擴散高點，要注意操作這種股票手腳要快。

新冠肺炎疫情延燒成為加速布建 5G 的「催化劑」，宅經濟、視訊會議的需求大增，也讓 5G 基站、資料中心供應鏈業績可以逆勢成長。例如：譜瑞 - KY(4966)預期 5G 進入商轉，帶動高速傳輸晶片，技術面上在年線附近有撐；是方 (6561) 受惠「遠距辦公」需求，帶動旗下 IDC 機房與雲端應用服務增溫，甚至將要創波段新高；而 DataCenter 受惠股 PCB 廠，博智 (8155)ASP 與毛利率提升趨勢明確，漲多後拉回月線，股價量縮再向上，而低價的金像電(2368)400Gswitch 用板產品通過 Cisco 認證，今年業績看升，並沒有受到疫情方面的影響；還有聯茂(6213)、泰碩(3338) 等，幾乎都是每天短線的熱門股，這一波下殺時相對抗跌，這些強恆強族群可能是下一波彈升的主流族群。

三、強勢股

電子：

是方 (6561)、晶技 (3042)、博智 (8155)、金像電 (2368)、譜瑞 - KY(4966)。

非電子：

國光生 (4142)、泰博 (4736)、台耀 (4746)、岱宇 (1598)、世紀鋼 (9958)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據