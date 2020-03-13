騰輝去年純益年增16% 每股純益6.85元 擬配5元現金

CCL 廠騰輝電子 - KY (6672-TW) 今 (13) 日公布 2019 年全年財報，稅後純益 4.72 億元，年增 16.4%，每股稅後純益為 6.85 元，今天董事會決議擬配 5 元現金股利，將提 6 月 11 日股東會決議；以今天騰輝收盤價 72.5 元計算，現金殖利率為 6.89%。

騰輝電子 - KY 2019 年營收 54.53 億元，毛利率為 28.13%，年增 3.27 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 16.4%，每股稅後純益為 6.85 元。

騰輝電子 - KY 2 月營收 4.02 億元，創下 24 個月來新低，公司指出，疫情影響全球景氣，導致需求減緩，2 月營收低於 1 月，不過打入中興 5G 供應鏈，預期 2020 年將開始帶來營收貢獻，如疫情可不再擴散，對今年業績仍不看淡。騰輝累計前 2 月營收 8.45 億元、年增 2.4%。

騰輝電子 - KY 短期受惠客戶回補訂單需求顯現，公司近期也研發出高速高頻材料，打入中興 5G 供應鏈，今年開始貢獻營收；且騰輝散熱材料近期取得全球日商汽車頭燈製造廠認證，已進入小量供貨階段，未來有機會放量出貨；此外，公司也積極發展半導體測試材料認證，並進入最後階段測試。

騰輝電子 - KY 5G 送樣給中興通訊與浪潮的基站天線用板與高頻用板，均已通過認證，預計今年第 1 季量產交貨。