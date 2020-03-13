數字科技去年Q4純益季減14% 全年每股賺14.14元

網路生活平台數字科技 (5287-TW) 公告去年財報，去年第 4 季稅後純益 1.42 億元，季減 14.97%，年增 17.36%，每股純益 3.33 元。去年全年稅後純益 6.01 億元，年增 0.83%，每股純益 14.14 元。

數字去年第 4 季營收 3.64 億元，季減 5.19%，年減 0.82%，毛利率 75.99%，季減 4.33 個百分點，年增 0.16 個百分點，營益率 46.65%，季減 5.35 個百分點，年增 7.81 個百分點；稅後純益 1.42 億元，季減 14.97%，年增 17.36%，每股純益 3.33 元。

數字去年營收 14.68 億元，年減 0.72%，毛利率 78.68%，年減 0.45 個百分點，營益率 48.85%，年減 0.4 個百分點；稅後純益 6.01 億元，年增 0.83%，每股純益 14.14 元。

數字去年進行體質優化，受惠台灣房市交易熱絡，591 房屋交易維持全台最大房屋入口網站，市佔率 8 成，加上香港 591 策略調整得宜，刊登業務持續成長，推升去年營收年增 13％，創歷史新高。

從各平台營收比重來看，去年 591 房屋交易營收佔比 6 成，8591 寶物交易營收佔比 23％，518 人力銀行營收 9％，8891 汽車交易則是 8％。

展望今年，數字科技表示，總統大選結束，房市不確定因素排除，591 房屋交易可望穩健發展，加上 8891 汽車整合新車與中古車平台，擴增影音開箱、專業編輯與可信評測等服務內容，並持續加強交易安全及實名認證，增加競爭優勢。

8591 寶物交易受惠農曆年節紅包效應以及宅經濟發威，營運穩健發展；且隨著香港 8591 寶物交易及婚禮服務媒合平台結婚吧，可望於今年啟動收費，有助推升營運成長。