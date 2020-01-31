數字科技處分私募基金 估貢獻EPS約0.42元

網路生活平台數字科技 (5287-TW) 今 (31) 日公告，持股 100% 子公司數字科技 (薩摩亞) 處分 BRIDGE ROOTS FUND L.P. 私募基金，交易金額 303 萬美元，處分收益約 60 萬美元(約合新台幣 1814 萬元)，可望挹注本季財報，貢獻 EPS 約 0.42 元。

數字科技去年進行體質優化，提升平台競爭力，其中，591 新建案開台至今 2 年多，累積全台新建案資訊逾 4000 筆，躍升全台最多新建案資料平台，加上中古屋持續優化平台服務，開拓異業合作，租、售刊登量持續成長，推升 591 房屋交易去年全年營收雙位數成長。

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展望今年，受惠全台房市溫和成長，可望帶動 591 房屋交易刊登資訊業務成長；8891 汽車交易將持續優化中古車服務，並拓展新車資訊內容；香港 8591 寶物交易及婚禮服務媒合平台結婚吧，可望在今年啟動收費，為公司營運添新動能。

數字科技去年前 3 季稅後純益 4.6 億元，年減 2.95%，每股純益 10.81 元。去年全年營收 14.68 億元，年增 0.07%，創歷史次高成績。