【新光證券】盤前分析

新光證券 2020年3月13號9點20分



◆盤勢分析

新冠肺炎疫情持續在歐美擴散，WHO 宣布，新冠肺炎成全球大流行疾病。美宣布歐洲旅客禁入 30 天 (英國除外)，額外提供 2 千億美元的流動性穩定市場，消息令市場信心潰散，道瓊期指盤中一度再跌逾千點，亞股亦哀鴻遍野， 12 日台股開低走低，類股齊跌，所有均線同步往下，終場加權指數收在 10422.32 點，跌 471.43 點或 4.33%，成交額 2711.71 億元。 OTC 指數收在 128.92 點，跌 7.96 點或 5.82%，成交額 572.83 億元。

12 日台股日線連二黑，日量增加逾 54%，半年及年線轉而向下，技術面每況愈下。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資 3 月賣超逾 1759 億。受新冠肺炎疫情衝擊，5G iPhone 可能延遲推出，蘋果遭美銀調降目標價，近日台股遭外資大幅調節持股，蘋概股跌幅尤其慘重，不過，統計今年以來加權指數下跌 13%，櫃買指數下跌 13.69%，表現仍優於日股 (-21.55%) 及韓股(16.53%)。考量新冠肺炎疫情仍未獲得控制，歐美股市已落入熊市，科技大廠也陸續提出示警，台股技術及籌碼面仍不見止跌訊號，建議保守觀望，並留意各國央行政策。

