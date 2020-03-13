

◆盤勢分析

1. 美國總統暫時限制歐洲旅客入境、並未提出更大規模刺激政策，市場失望賣壓出籠，美股早盤再觸及熔斷，一度暫停交易，VIX 收盤來到 75.47，繼 2008 年金融海嘯後再度站上 70，美股呈現崩跌，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 9.43% 至 - 10.91%，其中以費半指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 6.8%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：帶量下跌，後續須量縮才有利於止跌。

（2）均線：下檔支撐為約 10,000 點附近，上檔壓力為約 11,800 點附近。

（3）技術指標：KD 向下開口擴大，惟日 KD 均已進入超賣區，短線有機會醞釀反彈。

3. 櫃買指數下跌 5.82%，收在 128.92 點。短線支撐為 123 點附近，壓力為 133 點附近。

4. 觀盤重點：因疫情及石油大戰影響，造成全球企業債將出現下調評等及違約的風險，美股持續下跌，台股周四連帶也受到拖累，短線上靜待全球股市量縮止跌，操作上不宜過度躁進，建議避開外資法人持股較高的個股，逢低拉回可挑選具有下半年景氣谷底回溫或二月營收公布績優股，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、IC 設計、PCB、伺服器、磊晶、生技、高殖利率股。

5. 世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行，瑞銀今宣布，下修對今年全球經濟成長率的預測，從原本的 2.9% 降至 2.3%，若真正發展成全球大流行，今年全球經濟成長率恐降到 0.8%。

6. 武漢肺炎疫情蔓延，全球知名經濟預測及商業諮詢機構 IHS Markit 預期，對今年全球產業影響，以汽車及零組件業受到最嚴重衝擊，業績恐下降 4.4%，其次是電腦和電子產品、飯店業。

7. 新冠肺炎疫情持續延燒，但 DRAM 市場仍因供不應求而價格持續上漲，工控記憶體模組廠 5289 宜鼎表示已及時拉高庫存水位，為全球客戶提供穩定供貨，第一季仍然看好 5G 及人工智慧（AI）新興應用擴大布局，推出規格完整伺服器及工控 DRAM 模組產品線並搶下邊際語音應用訂單，對於崛起的 AI 邊際應用已經做好萬全準備。

8. 由於去年上半年受到美中貿易戰影響，半導體廠資本支出明顯縮手，半導體設備廠 3413 京鼎雖然在去年下半年接單回升，但去年全年每股淨利降至 7.85 元，董事會決議每普通股擬配發 4 元現金股利。隨著美系設備大廠釋出代工訂單，加上耗材備品需求明顯成長，京鼎對今年營運樂觀並重拾成長動能，法人看好今年獲利賺逾一個股本並回到 2017 或 2018 年水準。

9. 伺服器機殼廠 8210 勤誠受大陸生產基地停工影響，2 月營收兩年新低，但市場傳出陸系大客戶已向公司要求追單生產，隨復工進度加快，全線產能拚月底前恢復，遞延效應發酵，3 月起營收可望跳增。

