【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

川普推出重大救市方案，道指反彈逾千點，可惜政策缺乏細節，加上新冠肺炎疫情肆虐，全美至少 15 州進入緊急狀態，道瓊期指重挫 2.8%；若新冠肺炎疫情嚴重，日奧委會鬆口，不排除延 1～2 年；二項消息拖累亞股走疲，上市櫃公司 2 月營收如預期不盡理想，月減 20.96%、年減 3.92%；11 日台股開高走低，類股跌多漲少，主力權值股弱勢整理，使得大盤表現虎頭蛇尾，終場加權指數收在 10893.75 點，跌 109.79 點或 1%，成交額 1776.58 億元。 OTC 指數收在 136.88 點，跌 2.12 點或 1.53%，成交額 390.45 億元。

上市櫃公司前二月營收受新冠肺炎疫情工作天數減少影響，年減 8.24%， 11 日台股日線收黑，日量減少逾 15%，技術面表現欠佳。籌碼方面，三大法人僅投信買超，其中外資 3 月賣超逾 1387 億，今年累賣 3114.25 億，去年則累買 2441.77 億。受新冠肺炎疫情衝擊，傳蘋果取消本月底的春季發表會，預期蘋概股供應鏈也會受到影響。考量新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，美股起伏不定局勢難定，目前基本、技術及籌碼面表現皆疲弱，建議降低持股保守操作。

