房市專家：疫情持續超過5月  年底高總價物件恐現法拍潮

武漢肺炎持續延燒，房市充滿觀望氣氛，是否牽動到法拍市場？寬頻房訊發言人徐華辰分析，台灣房價已經調整了 4 年、加上低利環境持續，目前房價仍舊是鐵板一塊；不過，如果疫情持續超過今年 5 月，台商開工日期延後、可能影響獲利，屆時將會有高總價物件流入法拍市場，10 月底就會顯現。

徐華辰從法拍市場分析，17 年前的 SARS 會爆發大量法拍物件，主要原因為當時房價處於由高往低走趨勢，加上屋主普遍財務槓桿大，在貸款 8％利率下，房價比貸款還低時，自然引發法拍潮。他認為，自 2008 年、馬政府將遺贈稅調降至 10％後、大批資金回台投資房地產，法拍市場的物件變開始下降；如今市場透明度高、房貸利率低，短期內大量物件流入法拍市場機率不高。

不過，徐華辰也認為，2019 年大批台商回台置產，買下不少高總價住宅作為資產配置，其中大多數物件仍然採取貸款持有；若大陸武漢疫情持續超過今年五月、影響台商開工日期，屆時大陸、台灣兩邊的貸款成本持續，台商們可能會優先處分台灣不動產應急，包括信義計畫區、台中七期的高總價住宅可能出現拋售潮，部分將流入法拍市場。

徐華辰直言，房產要查封，屋主至少要 3 個月、超過 3 次未繳記錄，銀行才有可能走向查封流程；再經歷法院估價、鑑價相關程序至少半年時間，最快到 10 月底會出現拋售潮。