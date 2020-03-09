【群益投顧】台股遭重擊，繼續探底還是有築底機會，還看外資表態

一、盤勢分析

全球感染新冠病毒病例突破 10 萬，投資者對疫情爆發沉重打擊世界經濟的潛在可能性感到擔憂，前一交易日，美股四大指數雖全數收跌，但尾盤跌幅都呈現收斂。由於經濟前景不確定，美國國債持續受資金青睞。另外，OPEC + 減產破局，美國 WTI 原油上週五收跌超過 10%。

台股以跳空下跌 100.05 點開出，收盤破前低、並且跌落年線。重量權值股壓力沉重，0050 指數跌幅近 3%。29 大次族群全數下跌，跌幅多在 2%~4% 左右，盤面氛圍明顯偏空。個股方面，以生技類的台耀、神隆、台康生技、中化生、展旺、旭富等表現最為搶眼。指數終場下跌 344.17 點或 3.04%，以 10977.64 點作收，成交量增加而為 2310 億元。

二、盤勢預估

新冠肺炎疫情在全球加速擴散，對經濟面的負面影響續增，除了航空、航運、飯店、餐飲及旅遊業者面臨經營危機外，汽車、半導體及其他電子族群的調節壓力也不輕，後市是繼續探底還是年線附近築底，還要看外資表態。操作上維持逢彈減持建議，搶短可多留意高殖利率、伺服器、防疫等概念族群。

神隆 (1789) 搭上原料藥可能短缺的題材，股價連 3 紅 K、近 90 度角拉升突破寫高。基本面觀察，神隆近年來積極業務轉型及加強內部資源整合，成績逐步浮現，目前已累計 3 項針劑製劑產品在美上市。股價強勢表態，法人籌碼積極偏多，技術面強勁，續強機率高，操作上，未破短均持股續抱建議。

同樣受惠原料藥題材帶動的還有台耀 (4746)，磷酸鹽結合劑主力產品完成議價，加上高毛利率的維他命 D 產品新產能助攻，2 月營收呈現雙增榮景，股價近日不僅連 2 日跳空上漲，回站全天期均線之上，並且均線黃金交叉，型態面有利續強表現機會。

原料藥廠旭富 (4119) 自結 2019 年稅前淨利 7.11 億元，每股稅前 EPS8.95 元，稅後推估 EPS 約 7.2 元，創下歷史新高。展望 2020 年，主力產品 1Q20 季訂單不弱，營收應可維持正成長，原料藥首季完成法規認證後，2Q20 應可在歐洲開賣，全年營運有機會持續增長。股價量增價揚，維持偏多走勢。

三、強勢股

電子：

和碩 (4938)、光寶科 (2301)、鴻準 (2354)、是方 (6561)、昂寶 - KY(4947)

非電子：

美時 (1795)、神隆 (1789)、台耀 (4746)、永光 (1711)、旭富 (4119)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據