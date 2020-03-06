【群益投顧】台股持續震盪擴底，防疫概念漲勢蔓延

一、盤勢分析

美股如同坐上大怒神，每天上下千點起跳，短期內台股恐怕還看不到底部的確立。今天利空消息連發，華為大砍 5G 手機訂單，美系外資預估影響台積電 Q2 營收 5%；二月營收陸續公布，鴻海月減 40%、大立光月減 11%，蘋概三王疲軟，指數一度重挫達 200 點。如果只是「二絕三窮」四月動能回升絕對是項大利多，但是面臨需求衰退風險，鴻海董事長劉揚偉預測也不一定準，短期台股難免受美股大起大落影響。

二、盤勢預估

加權指數過去幾天反彈量能萎縮，果真遇到月季線反壓就拉回，台股技術面雖弱，但個股籌碼卻偏強，主力操作明顯棄大買小，中小型股較活潑，指數拉回震盪擴底可能性仍高，但降息未來將有資金行情的預期心理，盤勢多空拉鋸更容易上沖下洗，操作上做好資金控管，想要搶短手腳要快。

近期搭上伺服器、防疫概念的股票特別會漲，外資圈聯手調升信驊 (5274) 與緯穎 (6669) 的目標價，就是因為看好伺服器商機。信驊 (5274) 與矽力 - KY(6415)上演 IC 設計股王爭奪戰，IC 設計的獲利王譜瑞 - KY(4966)，也是伺服器概念股，投信連買 5 天，具有比價補漲空間。熱映 (3373) 體溫測量產品需求暴增，再度攻上漲停，額溫槍夯，使相關 MCU 廠幾乎遍地點火，盛群 (6202)、紘康(6457)、松翰(5471) 傳出急單持續湧入，使額溫槍 MCU 成為時下的熱門股。如果肺炎疫情拉長，原料藥廠有轉單機會，中化生 (1762)、生泰(1777)、神隆(1789) 亮燈漲停，展旺 (4167)、旭富(4119)、台耀(4746) 等跟進大漲，有機會成為防疫概念中接棒次族群。

投信認養的中小個股逆勢走高，金像電 (2368) 逐步提高伺服器、網通比重拉升獲利，搭上 5G 及伺服器題材，續拉第 5 天紅 K，大漲 8.65%。瑞祺電通 (6416) 傳出 SD-WAN 設備獲得客戶追加訂單，上半年業績淡季不淡，續攻漲停，來到 129.5 元新高價位。晶電 (2448) 昨天投信與外資買超都排第一名，港系外資預期蘋果新品擴大導入 Mini LED，晶電 (2448)K 線由低檔翻揚連 5 紅，東貝(2499) 擴大回台投資鎖漲停，可以留意 LED 族群的鹹魚翻身。

三、強勢股

電子：

瑞祺電通 (6416)、敦泰 (3545)、信驊 (5274)、金像電 (2368)、聯陽 (3014)。

非電子：

台康生技 (6589)、熱映 (3373)、旭富 (4119)、展旺 (4167)、中化生 (1762)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據