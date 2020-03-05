【2020年新錶快訊】GRAND SEIKO 60週年重磅鉅獻 全新9SA5高振頻機芯進化升級！

原本預計於 3 月 4 日至 5 日舉辦的「GS 高峰會（Grand Seiko summit）」，在疫情影響下取消，不過 GRAND SEIKO 仍舊維持相同的步調，選在今日於線上發表了 2020 年一系列重點新品。而最新曝光的眾多新作當中，最叫人驚喜的莫過於這款 GRAND SEIKO 60 週年限量版了！裡頭搭載的是全新的 9SA5 高振頻機芯，全新的機芯結構佈局，加上嶄新的擒縱系統與無卡度游絲擺輪，在 36,000 轉高振頻的規格下，動力儲存提升至 80 小時之久！

9SA5 機芯振頻為 36,000 次 / 小時，動力儲存拉升至 80 小時，同時機芯厚度更降到 5.18mm，比起現行的 GS 高振頻機芯薄了 15%。

GS 全新研發的的 9SA5 機芯，第一眼便能發現截然不同的機版配置，尤其是橫跨式的擺輪橋板，與過去有相當大的差異；一如以往 GS 在機芯設計上融入日式美學的巧思，橋板柔和曲線的靈感來自岩手山的形狀以及流經腕錶製造地工坊鄰近之雫石川的彎曲河段。

全新雙衝擊擒縱系統讓擒縱輪能直接傳輸能量給擺輪，進而提升效率。獨特之處是以單方向直接傳輸動力至擺輪，而另一方向，如同傳統擒縱系統般經由擒縱叉傳輸動力給擺輪。

全新研發的無卡度游絲擺輪，這也是品牌首度採用此系統，同時此次採用上繞游絲，整體走時穩定度更上一層。

9SA5 機芯裡頭裝載了幾項全新裝置：首先是採用了全新雙衝擊擒縱系統（Dual Impulse Escapement），這是由 GS 獨家研發的全新系統，讓擒縱輪能直接傳輸能量給擺輪，進而提升效率。獨特之處是以單方向直接傳輸動力至擺輪，而另一方向，如同傳統擒縱系統般經由擒縱叉傳輸動力給擺輪，不管是擒縱叉與擒縱輪都運用微機電技術（MEMS）製造。第二個全新的技術是採用全新研發的無卡度游絲擺輪，這也是品牌首度採用此系統（過去 GS 使用快慢針機制），更加抗震與抗摩擦，同時對比過去 9S 機芯採用扁平游絲，此次 9SA5 採用的是上繞游絲，其彎曲上繞形狀是經過 80,000 多次模擬才定案。最後，9SA5 機芯採用創新的水平式佈局，讓機芯厚度僅有 5.18mm，比起其他現行的 GS 高振頻機芯薄了 15%，實錶則來到 11.7mm。最終，9SA5 自動上鏈機芯擁有 36,000 轉高振頻的規格，擁有更纖薄的表現，並且將動力儲存拉到 80 小時，精準度同樣維持 + 5～–3 秒的高標準（靜置時）。

面盤上承襲初代 GS 的經典特色，包括其時標刻度設計，以及寬版加大的時分針。

而首款裝載 9SA5 機芯的 GRAND SEIKO 60 週年限量版（SLGH002），在揉合 1960 年代經典的 GS 特色後，以全新的外型現身，包括 1960 年首款 GS 的時標刻度設計與加大時分針，這也是 GS 最重要的特色之一，同時 1967 年經典的 44GS 風格也運用在此次的限量版上，包括略微加寬的錶耳與錶殼線條，側邊可以看到優雅的弧線。全新的 GRAND SEIKO 60 週年限量版，40mm 黃金錶殼搭配鱷魚皮錶帶，配上黃金三折式按壓錶扣，全球限量 100 只，定價為 45,000 歐元，折合台幣約 150 萬元。

全新 GRAND SEIKO 60 週年限量版（SLGH002），全球限量 100 只，定價為 45,000 歐元，折合台幣約 150 萬元。

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