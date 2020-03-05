【群益投顧】電子股強漲，台股重登11500點

一、盤勢分析

昨天美股道瓊指數再度大漲千點，費城半導體更是漲逾 4%，民主黨總統候選人拜登逆轉桑德斯，拜登的經濟政策較受華爾街投資者喜愛，加上「小非農」就業數據強勁，緩解市場對疫情擔憂，加權指數今日開高走高，站上 11514 點，而鴻海 3 日打了「二絕三窮」預防針效果顯現，蘋概股陸續出現止跌反彈訊號。

二、盤勢預估

加權指數連續第 3 天收高站回月線，但又將遇到季線下彎的反壓，若是量能持續萎縮，短線拉回震盪擴底可能性仍高，雖然近期股匯市皆強，隱含降息誘發資金行情蠢蠢欲動，但在疫情仍然不明朗情況下，盤勢更易受到消息面影響而劇烈波動，要特別注意風險控管。

二月營收陸續公布，目前看來疫情對半導體供應鏈的影響不大，PA 族群上月開出亮麗的營收，宏捷科 (8086)、立積(4968) 上月營收年增翻倍，穩懋 (3105) 加碼持股宏捷科，成為前十大股東，引發外界聯想；譜瑞 - KY(4966)2 月營收年增 28.08%，改寫同期新高，連同祥碩 (5269)、信驊(5274) 等高價 IC 設計股，獲買盤點火為台股多頭加溫；矽格 (6257) 網路通訊晶片及電源管理晶片訂單續強，營收較去年同期增加 47.8%，推升股價漲 4%，台積電 (2330) 將於 19 日除息 2.5 元，首季將淡季不淡，除息行情可期。

盤面緊扣高殖利率、法說會題材，順達 (3211) 自有資金充足，且透過機捷 A7 站土地開發，未來十年有每年配息 5 元的實力，殖利率逾 8%，開盤後漲停一價到底。而伺服器遠端管理晶片大廠信驊 (5274) 在資料中心、伺服器市場需求不斷成長，加上疫情促使遠端辦公需求提升，二月營收表現亮眼，今年業績上修，股價登上千元大關。宇瞻 (8271) 則是與群聯 (8299) 結盟後，轉型相當成功，看好伺服器需求帶動下，記憶體報價獲得支持，其它模組廠威剛 (3260) 漲幅在 5% 以上，十銓 (4967) 更創下掛牌以來新高。凡甲 (3526) 積極跨入伺服器與新能源車兩大業務，推升去年 eps6.13 元創十年新高，擬配息 5.91 元，殖利率逾 7%，疫情燒不到的伺服器概念股獲得買盤青睞。

三、強勢股

電子：

祥碩 (5269)、宇瞻 (8271)、信驊 (5274)、順達 (3211)、泰碩 (3338)。

非電子：

網家 (8044)、熱映 (3373)、氣立 (4555)、鈺齊 - KY(9802)、鈊象 (3293)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據