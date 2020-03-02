1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
疫情讓房東不開心！這6大房型能「用力砍價」
好房網
※來源：好房網
2020/03/02 10:28
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
新冠肺炎疫情帶來的不確定性，影響各大產業，甚至延燒到了租屋市場。(好房網資料照片)
Tag
租屋
議價
房東
套房
sway
武漢肺炎
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
高盛火速改報告：Fed 3月將降息2碼 全球央行會同步救市
11:27
2.
〈每週CFTC報告〉投機者加碼看空日圓、歐元 減黃金多單
11:00
3.
散熱廠陸續復工 超眾、雙鴻、力致3月苦盡甘來？
08:40
4.
〈台股盤前〉恐跌破年線支撐直測萬一關卡 國安基金上膛待命
08:11
5.
本週操盤筆記(0302-0307)：疫情全球蔓延、美 ...
06:00
6.
〈觀察〉SOI晶圓擁多重優勢應用廣泛 迎5G時代站穩風口起飛
03/01
7.
〈鉅亨看世界〉日本疫情失控的四種可能悲劇
03/01
8.
〈觀察〉中國手搖品牌恐掀淘汰潮 台業者大者恆大優勢浮現
03/01