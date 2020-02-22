1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
期貨
能源
〈能源盤後〉擴大減產談不攏 傳沙、俄想拆夥 原油下跌但本週收高
鉅亨網編譯許家華
2020/02/22 06:33
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
〈能源盤後〉擴大減產談不攏 傳沙、俄想拆夥 原油下跌但本週收高 （圖片：AFP）
Tag
石油
原油
汽油
蒸餾油
武漢肺炎
新冠肺炎
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
〈能源盤後〉武漢肺炎衝擊需求 但美頁岩油生產放緩 原 ...
02/19
2.
〈能源盤後〉俄國反對擴大減產 原油漲跌互現
02/07
3.
〈能源盤後〉中國需求一夕消失 原油收逾一年低點 WT ...
02/05
4.
〈能源盤後〉冠狀病毒爆發 中國需求損失難以估計 原油 ...
02/04
5.
〈能源盤後〉中國封城萬人空巷 恐重挫需求和全球成長 ...
02/01
6.
〈能源盤後〉美庫存意外增加 WTI收低；中東衝突加劇 ...
01/30
7.
〈能源盤後〉參院批准美墨加貿易協定 提振需求前景 原油上漲
01/17
8.
〈紐約匯市〉美2月服務業疲軟 美元走跌 疫情擴大 日 ...
06:29