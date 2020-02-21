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大陸政經
〈武漢肺炎疫情〉IATA：全球航空業營收大減 明年需求下修至萎縮0.6%
鉅亨網編譯張祖仁
2020/02/21 08:50
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IATA：全球航空業營收大減 明年需求下修至萎縮0.6%（圖：AFP）
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