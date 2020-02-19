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〈貴金屬盤後〉武漢肺炎持續刺激避險需求 金價近7年來首次突破1600美元
鉅亨網編譯許家華
2020/02/19 05:20
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〈貴金屬盤後〉武漢肺炎持續刺激避險需求 金價近7年來首次突破1600美元（圖片：AFP）
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