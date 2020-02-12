〈財報〉願景基金表現差 軟銀集團Q1-Q3虧損129億日圓

鉅亨網編譯陳達誠 2020年2月12號18點50分

日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 在週三 (12 日) 盤後公布了最新財報。2019 年度 Q1-Q3(4-12 月) 的營業利益出現 129 億日圓虧損。雖然該公司在通訊業務方面的獲利增加，然而基金業務的 SVF 則出現龐大虧損。

軟銀集團 SBG 股價在週三 (12 日) 收在 5751 日圓，較上個交易日上揚 11.89% 或 611 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 會計準則的 Q3 財報關鍵數據：(2019 年 10-12 月)

營收年減 3% 至 2 兆 4380 億日圓。

營業利益年減 99.4% 至 25 億日圓。

稅前利益年減 43.9% 至 2284 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 92.1% 至 550 億日圓。

基金業務在 Q3 出現 2251 億日圓的虧損，在上季 (Q2) 的虧損更高達 9702 億日圓。而去年 Q3 則為 1763 億日圓的獲利。

截至 2019 年 12 月底，軟銀旗下願景基金 (SVF) 在投資上的未實現損益為 7273 億日圓的虧損。SVF 持有 88 檔個股，投資總額為 746 億美元，而公平價值合計為 798 億美元。有 29 檔個股的公平價值增加，在未實現損益增加 52 億美元的獲利。另有 31 檔個股在未實現損益出現 121 億美元的虧損。

基於 IFRS 會計準則的 Q1-Q3 財報關鍵數據：(2019 年 4-12 月)

營收年減 1.1% 至 7 兆 898 億日圓。

營業利益出現 129 億日圓的虧損，而去年同期則為年增 61.8% 的 1 兆 8590 億日圓。

稅前利益年減 25.7% 至 1 兆 3453 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 69% 至 4765 億日圓。

財測方面，SBG 在這次的財報資料中表示，由於不確定因素眾多，難以在業績方面作出預測，因此這回不公布財測。

Refinitiv 在整理 18 名分析師的預測後，預估 SBG 的全年營業利益為 8611 億日圓。