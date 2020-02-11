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美國取消對部分開發中國家的WTO補貼優惠待遇 中國、印度也在其中
彭博資訊
※來源：彭博資訊
2020/02/11 11:20
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美國取消對部分開發中國家的WTO補貼優惠待遇 中國、印度也在其中(圖:AFP)
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