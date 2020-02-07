〈華邦電法說〉詹東義：今年記憶體供需趨平衡 下半年可望供不應求

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日召開法說，總經理詹東義看好，即便有武漢肺炎疫情的不確定因素影響，今年記憶體產業仍將迎來好年，供需趨於平衡，下半年甚至可能供不應求；對於武漢肺炎疫情影響，他認為，未來 2 周是關鍵期，目前仍得觀望疫情的控制，及後續消費者信心的恢復情況。

DRAM 方面，詹東義預期，今年在 5G 需求帶動下，看好 DRAM 市況發展，且智慧音箱、4K/8K 電視、ADAS、物聯網與人工智慧等，也將持續推升需求成長，預期 DRAM 將在下半年出現供需平衡，甚至可能面臨些微供不應求情況。

Flash 方面，詹東義則看好，NOR Flash 與 SLC NAND 上半年就會達到供需平衡，在真無線藍牙 (TWS) 耳機、物聯網、5G、WiFi 6 與穿戴式裝置等需求推升下，下半年可能面臨供給短缺。

展望今年，整體而言，詹東義看好，雖然武漢肺炎疫情因素為市場帶來不確定性，但預期今年仍會是記憶體的好年，由於去年各家大廠資本支出保守，供給端成長有限下，加上庫存調整得差不多，今年記憶體產業將處於供需平衡狀態，下半年甚至可能供不應求。

華邦電去年受到 DRAM 價格下滑影響，加上 25 奈米新製程開發成本高，導致第 4 季單季轉虧，詹東義指出，去年 DRAM 市況不佳，使新製程轉進較為辛苦，價格壓力也更大，但相信情況將慢慢好轉，預期 25 奈米製程良率本季將趨於穩定，第 2 季將可產出正常良率的測試品；至於 45 奈米 NOR Flash 製程，目前進展非常好。

詹東義並說，在去年 DRAM 市況不佳時，持續努力擴增 SLC NAND 市場，目前市場需求已開始回溫，並對今年需求有信心，且 Flash 整體毛利率表現相當穩定。

對於武漢肺炎疫情影響，詹東義認為，未來 14 天是關鍵時期，若 2 周後，市場發現情況並未如預期糟糕，3 月起電子業、供應鏈可能慢慢恢復秩序，而上半年未發酵的終端需求，也可能因此遞延至下半年，惟目前仍得觀望疫情的控制，及後續消費者信心的恢復情況。