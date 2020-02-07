〈鴻海結盟裕隆〉雙方設合資公司 強攻電動車商機

裕隆 (2201-TW) 今 (7) 日宣布，與鴻海集團 (2317-TW) 簽署合作協議，將設立合資公司共同發展汽車相關業務，其中，裕隆以開放平台資產作價出資 76.32 億元，持股占 49%；裕隆說明，雙方計畫推動共同汽車整車研發設計、並開放平台共用，全力搶搭 EV 電動車市場商機。

雙方合資新公司資本總額 155.76 億元，鴻海以現金出資 79.44 億元，持股 51%、裕隆則以開放平台資產作價，出資 76.32 億元，持股 49%，將由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供 ICT 產業供應管理運營優勢與人才；裕隆以華創車電的研發工程團隊為主。

裕隆指出， 旗下華創車電將提供整車技術開發，在結合電子零組件大廠鴻海的製造設計能力下，為汽車產業帶來創新發展模式。

裕隆除了擁有多年汽車整車研發設計、生產製造經驗和資源，近年來積極投入開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來汽車產業發展趨勢研發。

去年起，華創車電開放汽車研發平台，將過去「單一客戶、重資產」轉向「全面開放、多元客戶」發展，裕隆期許，借此持續經營現有納智捷品牌，並爭取多元客戶。

裕隆在與鴻海成立合資公司後，雙方將共同組成經營團隊，由鴻海提供 ICT 產業供應管理運營優勢與人才，而裕隆則提供華創車電的研發工程團隊，裕隆表示，未來將廣邀供應鏈合作夥伴加入。