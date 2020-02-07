毛寶vs康那香vs恆大 還有哪些防疫股能打敗利空

雖美股昨日創高，但台股今日收盤下跌 136 點，可見武漢肺炎疫情仍持續影響投資人信心。萬寶週刊王榮旭分析師指出，防疫概念股除了口罩、清潔用品之外，醫材、疫苗以及生醫股也都值得留意。

下周一大陸復工決定行情走勢 抗跌電子股待行情回溫反彈

萬寶週刊王榮旭分析師表示，美股這波走勢超強，不甩武漢疫情的利空，昨天再創新高。不過亞股今天普遍回檔，市場再度聚焦回武漢疫情的發展。市場擔心的是 2 月 10 日、下星期一大陸是否能全面復工，在不確定性提高的情況之下，出現了短線反彈之後的賣壓。不過大盤指數雖然大跌 136 點，但成交量只有 1,289.71 億元，大跌卻沒有帶出大量，代表觀望的資金比較多。

如果全面如期復工，股市將會以大漲來反應；如果不幸繼續停工，股市將會回跌測前波低點，不過這樣的可能性比較低，因為如此一來中國農曆年後的救市政策等於前功盡棄，比較可能的發展是部分城市或工廠復工，如果是這樣的結果，行情就會陷入廂型震盪整理。

電子股對於景氣的敏感度最高，加上電子廠大多設廠在中國，受到停工的影響比較直接。第一季的營收下滑難以避免，這一波手機供應鏈受創最嚴重，但股價已經跌了二到三成，利空初步有反應過了，後市若遇到利空不再跌，那就是反彈的訊號。

這一波比較抗跌的族群像是 CIS 原相 (3227-TW)，被動元件國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)，面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，記憶體南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW)，這些族群利空復原能力強，行情回溫的時候，股價上漲的力道估計也會比較快。

防疫概念股尚未退燒 疫苗、醫材、生醫股各有亮點

萬寶週刊王榮旭分析師表示，這兩天傳出武漢疫情有解藥，使口罩、清潔用品概念股大跌，如毛寶 (1732-TW)、康那香(9919-TW)、恆大(1325-TW) 等，但這些個股在今日又攻上漲停，後面是否再漲，還得視疫情發展而定。技術上來看，2 月 4 日毛寶、康那香以及恆大，都爆出萬張以上天量，上檔已經出現短套的反壓區，籌碼需要經過良性換手才有過高的機會。

而相對落後且具有防疫概念的生醫股，後市也值得留意。像醫材股的泰博 (4736-TW)、豪展 (4735-TW)，原本獲利就已經不錯，估計泰博去年 EPS 約 7.5 元、今年 EPS 上看 10 元；豪展去年 EPS 約 4.5 元、今年 EPS 挑戰 5 元以上。兩家醫材廠皆獲得體溫量測產品的急單，其中豪展是全球主要的耳溫槍代工廠，出貨量佔全球約 30%。耳溫槍是公共場所防疫必備的醫材，估計武漢疫情可以推升防疫需求，預期今年豪展耳溫槍營收，年增率應該有二位數以上的成長。

疫苗股分成人用的國光生 (4142-TW)、高端 (6547-TW)，以及動物用的康友 - KY(6452-TW)。其中國光及高端都已經取得了武漢肺炎病毒的基因，可以進行新型冠狀病毒的疫苗開發，但需要與時間賽跑。當年國光也協助政府開發 SARS 疫苗，但只進行到臨床前就停止，因 SARS 當年也是在冬季爆發，但到 6 月氣溫上升之後，世界衛生組織便將中國大陸從疫區除名，也讓 SARS 疫苗沒有商業開發的價值。

這次國光比高端走勢還要來的強，主要是國光可望連續兩季轉盈，元月的營收公布出來，國光營收在四價流感疫苗出貨的帶動下再創新高，但高端短時間要轉盈並不容易，所以股價表現就比較落後。

生醫股裡面跟防疫相關的不少，例如做醫療級氣墊床的雃博 (4106-TW)，病毒檢測設備的亞諾法(4133-TW)，抗生素的太景 - KY(4157-TW)、展旺(4167-TW) 等。

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