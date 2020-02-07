【錶壇焦點】LVMH杜拜鐘錶週現場直擊 - 寶格麗發表市場上最小的陀飛輪結構

黃金、鑽石、陀飛輪，對於鐘錶產業來說，這三個關鍵字代表了頂級製錶三個不同的面向。早期，珠寶錶未必追求機械工藝，複雜功能錶也不想滿身金光。不過，今日這些規則都已漸漸打破。

就好像畫面中這款寶格麗蛇形陀飛輪珠寶腕錶，為了比例的恰當，製錶師甚至打造出全世界最小的陀飛輪結構，只為讓女仕們也有機會享受複雜功能的美妙之處。

LVMH 是全球最大奢侈品集團，也最為擅長於打造奢華氛圍。圖中是派對場地之一的泳池水面，以投影效果照映出巨型的手錶面盤，讓人印象深刻。

每年一月在日內瓦與 SIHH 錶展同時舉行的 LVMH 鐘錶展，因為 SIHH（已改名為 WW 鐘錶與奇蹟）延期至四月底，而決定聯合旗下四大品牌：寶格麗、宇舶、泰格豪雅與真力時，自行找地方舉辦。他們選擇在全球頂級富豪的聚集地「杜拜」的寶格麗飯店內，舉行第一屆 LVMH Watch Week 鐘錶展，而我們有幸受邀來此，除了看新錶，也享受這全世界最大奢侈品集團營造的奢侈氛圍。飯店門口超跑滿列、港內停滿頂級遊艇；晚宴派對移動了三個場景，最後我們在波斯灣邊看海上放起高空焰火，在 DJ 音樂中狂舞。

LVMH 鐘錶部門四大品牌寶格麗、宇舶、泰格豪雅與真力時的全球執行長，在記者會上共同主持首屆 LVMH 杜拜鐘錶週的開幕。

晚宴派對場地之一，在寶格麗飯店的遊艇港旁邊舉行現場演唱會。

LVMH 舉辦這場活動像在測試一個決定：「要不要離開巴塞爾？」或「能不能離開巴塞爾？」集團的品牌力非常堅強，近期又有 Tiffany & Co. 加入，獨立辦展可以形塑強烈的品牌氛圍。不用與其他品牌共享聲量。而且便宜。即使已看得出砸錢不手軟，其花費竟然還比參加巴塞爾錶展便宜！寶格麗全球執行長 Jean-Christophe Babin 自豪地說：「寶格麗飯店全球共十家，每年輪流可以舉辦十年呢！」

當然，品牌還沒把話說死：「一切決定都是有可能的。」今年四月底，也還會在巴塞爾錶展上發表另一波新品。但無論如何，2020 開春錶壇已成功打響第一砲！前景可期。

而在杜拜舉行這為期二天的 LVMH 錶展活動，在製錶工藝上最引人注意的，是寶格麗。

寶格麗蛇形錶款 Serpenti Seduttori 陀飛輪玫瑰金錶款，定價約 NT$2,500,000。

錶壇最小陀飛輪與首款蛇頭形機芯

過去這幾年來，寶格麗不僅已經是全球知名的頂級珠寶品牌，在製錶工藝上也已經成為領導群倫的鐘錶製造品牌。尤其是在超薄錶的領域上，寶格麗創下一個接一個的世界紀錄，不僅擁有最薄自動錶、最薄三問錶，也擁有世界最薄的自動上鏈陀飛輪機芯。而這一次在杜拜發表的，則是目前全球錶壇還在量產中的全世界最小型的手動上鍊陀飛輪機芯 BVL150，並安裝在其著名的蛇形錶款 Serpenti Seduttori 之上。

寶格麗蛇形錶款 Serpenti Seduttori 去年推出時，目的是要讓女生們在日常生活中，也可以佩戴這個最具品牌識別力的錶款。因此簡化蛇的外型，單純以線條展現。而今年延續這一演化過程，把在杜拜推出這枚全世界最小陀飛輪機芯 BVL150 裝進 Serpenti Seduttori 之上，也讓象徵高複雜製錶工藝的陀飛輪，也能在奢華的珠寶女錶上轉動。

寶格麗蛇形錶款 Serpenti Seduttori 陀飛輪白 K 金錶款，定價約 NT$2,620,000。

此機芯擁有目前市面量產錶款中最微小的陀飛輪結構，機芯尺寸為 22mm x 18mm；厚度僅 3.65mm；陀飛輪框架的尺寸則僅僅只有 10.88mm。陀飛輪以紅寶石為軸心，藍寶石水晶為橋板，在鑽石面盤上旋轉飛舞，同時兼融奢華與機械工藝，也看得出製錶師於這款機芯上所花費的工夫。而且為了配合錶殼，打造為絕無僅有的「蛇頭」外形，其側面錶冠因此與水平線呈 6 度傾斜。

寶格麗 BVL150 陀飛輪機芯，為配合 Serpenti 的造型而設計成蛇頭狀。

寶格麗 BVL150 陀飛輪，是目前市面量產機芯中最微小的陀飛輪結構。

相對於其他頂級珠寶品牌新錶款開發目前已多著重於珠寶與藝術工藝之上，寶格麗則仍然願意在極致複雜的機械結構花費巨大投資與心力，這一點顯得非常難能可貴。也因為，寶格麗的品牌定位有其特殊性，他們是一個把奢華「生活化」得最徹底的品牌（例如這一次舉辦活動的「寶格麗飯店」就是最好的展示舞台），訴求於把所有美好事物都融入日常生活之中，並努力打破男與女之間的界線。就好像其超薄三問機芯，從 Octo 男錶可以搖身變為另一款風格完全不同的 Diva 女錶。我想像著，哪一天看到這款蛇形陀飛輪結構化身為另一款完全認不出來的男生錶款，一點也不用驚訝！

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