盤前財經大事搶先讀2020年02月07日

今日操盤前瞻

台灣 1 月海關進出口

日本 12 月家庭支出

美國 1 月非農就業報告

法說會：華邦電、聯發科、新唐

梅努欽：受波音公司危機拖累 美國今年 GDP 將低於 3%

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (6 日) 表示，他預計 2020 年美國經濟的增長率將會低於 3%，這在一定程度上是由於波音 (BA-US)737 Max 停飛危機，對美國出口所造成的打擊。閱讀全文...

〈武漢肺炎疫情〉影響遠超越 SARS 台塑估全球經損千億美元以上

台塑四寶昨 (6) 日公布 1 月營收，受武漢肺炎疫情影響，中國客戶延後開工，預期本季營收將低於前一季。針對武漢肺炎與 SARS 的比較，台塑 (1301-TW) 分析，此次疫情影響程度將更大，初估全球經濟損失將達千億美元以上。閱讀全文...

不畏疫情 0050 僅 5 日就填息 10 萬投資人樂翻天

台最具代表性的 ETF「元大台灣 50 ETF」(0050-TW) 昨 (6) 日以 91.65 元開出後，便一路向上，盤中順利突破 92.15 元填息達陣，終場收 92.3 元，不畏武漢肺炎疫情，0050 僅 5 個交易日便完成填息，等於送給近 10 萬名投資人開春賀禮。閱讀全文...

外資回頭轉買 52 億元 開紅盤以來最大金額 大買金融股

台股昨 (6) 日由台積電、鴻海領軍，大漲 176.06 點，收在 11749.68 點；三大法人方面，外資回頭轉買 52.09 億元，為鼠年開紅盤以來買超最大量，並大買金融股，投信賣超 7.55 億元，自營商也回頭買超 0.09 億元，中止鼠年以來連續賣超態勢，三大法人合買 44.63 億元。閱讀全文...

〈友達法說〉三大策略拚價值轉型 瞄準場域經濟商機

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (6) 日舉辦線上法說，董事長暨執行長彭双浪表示，去年正式進入場域經濟經營模式，今年將進一步整合上下游、軟硬服務，強化既有核心、拓展新事業，去年也成立系統暨解決方案事業總部，將從三大方向轉型，脫離面板供需失衡的泥沼。閱讀全文...