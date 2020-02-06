奇力新1月營收月減7% 看好電阻復工後供需吃緊

電感大廠奇力新 (2456-TW)1 月受到農曆春節假期及武漢肺炎疫情影響，單月營收 12.56 億元，月減 7%、年減 12%，奇力新表示，三大產品線分別在越南、馬來西亞以及波蘭都有生產基地，目前也積極備貨為中國復工做準備，看好電阻在復工後，供需將持續吃緊。

以奇力新三大產品線來看，電感 1 月雖然受到農曆春節假期及武漢肺炎疫情影響，無法正常出貨，預計遞延至 2 月陸續出貨，加上還有越南廠分散風險，也趕在中國復工之前多備庫存，以滿足客戶復工後的需求。

奇力新的電阻產品 1 月同樣同樣受農曆春節假期及武漢肺炎疫情影響出貨力道，不過，奇力新看好，復工後將帶動電阻出現強勁需求，且電阻產能 75% 佈建於馬來西亞廠，產能逐步增加，有助分散風險，中國產能受到疫情衝擊，預計復工後，電阻供需將持續吃緊。

磁性材料方面，奇力新表示，1-2 月的接單相較去年同期成長近 3 成，且磁性材料在波蘭廠也有生產，將持續增加產出，降低對客戶之影響，業績也將逐步回升。

奇力新表示，目前中國區各地政府為預防武漢肺炎疫情擴大，避免群聚交叉感染，宣令延期復工，因應此突發政策，產線就年節駐廠加班的人員持續維持部分稼動生產。