【群益投顧】A 股三大指數走高，台股重返11,700 點

一、盤勢分析

美國就業數據強勁，道瓊指數大漲 483 點，市場預期中國肺炎疫情可望獲得控制，中國減半對美 750 億美元商品進口關稅，A 股三大股指全線反彈，台積電 (2330) 股價續揚，成功挑戰月線，大立光 (3008) 首季營收逆風股價利空不跌，台股順利收復 11700 點。

二、盤勢預估

大盤連續第 3 天向上彈升，從技術面來看，反彈已超過 1/30 長黑 K 一半，算是強勢反彈，不過在市場無重大利多之下，上檔將面臨月、季線反壓，不太容易馬上突破，接下來反彈行情有可能暫緩，但是新台幣持續強勁，台股回檔空間有限，法說題材個股備受矚目。法說題材股針對疫情消毒，亞德客 - KY(1590)農曆年前訂單強勁，在手成品庫存兩個月，疫情影響不如市場擔憂，漲幅逾 7%。瑞昱 (2379) 本季營運審慎樂觀，目前尚未感受訂單有重大變化，漲幅逾半根停板。聯電 (2303)Q1 估營運樂觀，晶圓代工產業 YoY+7~9%，股價連 4 紅大漲逾 4%，一舉收復月線。友達(2409) 以每股 57 元公開收購凌華 5～30% 股權，凌華 (6166) 開盤即鎖漲停 51.7 元一價到底，致茂 (2360) 持有凌華多達 24500 張，連帶受惠上漲 2.65%，友達將於 6 日舉行線上法說，相信對於疫情看法有更進一步的說明。

CIS 與 TWS 概念股原相 (3227) 今天突然一根長紅棒過高，摩根大通把 AMD 概念股祥碩 (5269) 目標價拉升到 1，111 元，受此利多激勵，股價一舉突破 900 元，續創新天價，IC 設計可望藉由法說題材接棒輪漲，7 日聯發科 (2454) 法說，備受市場關注，接力聚焦義隆、力旺、譜瑞 - KY 與智原等 IC 設計公司。

鴻海 (2317) 重申在 2 月 10 日開工目標不變，下午 4 時舉行線上法說會，說明疫情因應狀況，暫時穩住蘋概股多頭信心，蘋果 Q3 推 5G 手機採用生產難度高的整合天線封裝 (AiP)，景碩(3189) 拿下大單，股價攻上漲停 51.3 元，回補跳空缺口。茂林 - KY(4935)預期 IT 產品、智慧穿戴裝置需求成長，回測月線支撐有守，短線再度轉強，日 K 線收漲停長紅棒。

三、強勢股

電子：

茂林 - KY(4935)、景碩 (3189)、瑞祺電 (6416)、祥碩 (5269)、原相 (3227)。

非電子：

亞德客 - KY(1590)、上銀 (2049)、基亞 (3176)、台汽電 (8926)、中興電 (1513)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據